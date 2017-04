Überlingen Marlin auf dem Teller, Novelle im Ohr: Oswald Burger liest "Der alte Mann und das Meer"

Oswald Burger liest Ernest Hemingways "Der alte Mann und das Meer" an vier Abenden im Fischhaus Löwenzunft – dazu wird freilich ein Marlin serviert. Eben jenen Fisch, den Fischer Santiago in der Geschichte fängt.

Überlingen (dle) Oswald Burger hatte noch gar nicht angefangen zu lesen und Santiago war auch noch nicht mal auf das Meer raus gefahren, doch da war der Fisch schon gegessen: Sonja Knoblauch vom Fischhaus Löwenzunft hatte tatsächlich einen Marlin aufgetischt. Eben jenen Fisch, den Santiago später noch fangen sollte und wieder an das Meer und die Haie verlieren würde.

"Der alte Mann und das Meer" von Ernest Hemingway ist und bleibt ein Klassiker, insbesondere wenn ihn Oswald Burger vorliest und teilweise auch kommentiert. Burger ist gelernter und professioneller Vorleser. Und mit seinem Vorlesen diese Woche stimmt er auf das nächste Woche beginnende WortMenue ein, es ist quasi ein literatisch-kulinarisches Amuse-Gueule zu dem großen Hauptevent WortMenue. Bei dem Umfang des Amuse-Gueule muss man allerdings schon fast von einer satten Vorspeise reden. Denn Burger liest die gesamte Novelle von Hemingway vor. Allerdings nicht an einem Abend, sondern verteilt auf vier Abende. Auch die eigentliche Handlung von Hemingways Novelle dauert vier Tage.

Am Montagabend ging es um 19 Uhr los. Draußen prasselte der Regen auf die Hofstatt, dass fast dort schon Fische schwimmen konnten. Drinnen im Fischerhaus Löwenzunft präsentierte Knoblauch den Marlin und andere ausgesuchte Fische und Burger begann vor mehr als 30 Zuhörern mit Erläuterungen zu der Novelle. Burger selber sprach von kuriosen Anspielungen. So stellte er den Zusammenhang mit testamentarischen Erzählungen her, die Bibel hatte er gleich mitgebracht und las parallel aus Hiob, Matthäus und Lukas vor. Aber auch andere Verbindungen stellte er her, den Bezug zu Joe DiMaggio und Marilyn Monroe beispielsweise oder den zu Bacardi.

Aber im Vordergrund stand die Lesung. Und die verfolgten die aufmerksamen Zuhörer mit viel Spannung und Interesse. Gespannt lauschten sie, wie Santiago aufs Meers raus fährt, wie er die Fische beobachtet und über Goldmakrelen und Schildkröten philosophiert. Burger liest vor, wie Fische an die Oberfläche drängten, um dann abrupt zu enden: "Morgen geht's weiter!"