Überlingen Marcus Jeroch jongliert mit Hüten und Worten

Ungewöhnliche Wortakrobatik bei "Kultur im Kapuziner": Der Kabarettist, Clown und Jongleur quirlt unter dem Titel „Seh-Quenzen“ wortreich und lebhaft über die Bühne.

Überlingen (keu) Was fasziniert mehr? Marcus Jerochs physische oder verbale Jonglage? Es ist der Mix aus beiden, der das Vergnügen der Zuschauer und Zuhörer potenziert. Seine mitunter atemberaubend schnelle Schau auf allen Ebenen bei „Kultur im Kapuziner“ sucht Vergleichbares vergeblich. Der Kabarettist, Clown und Jongleur quirlte unter dem Titel „Seh-Quenzen“ wortreich und lebhaft über die Bühne – Ruhe brachte die in zehn Fortsetzungen erzählte Kändler-Fabel einer revolutionären Schnecke, die wegen ihres Denkens in Haft und Therapie genommen wird.

Multitasking bei Männern? Das geht. Jedenfalls bei Marcus Jeroch: Er hüpft mit einem Bein über das Seil mit dem Ball am Ende, das er sich ans andere Bein gebunden hat und den er am Boden rotieren lässt. Gleichzeitig hulahupt er einen Reifen, klatscht einen Ball auf den Boden und schmettert stetig einen an einem Stein befestigten Pingpong-Ball. Wow!

So beweglich ist er auch im wortwörtlichen Sinn. Diesem spürt er, ausdauernd wie ein Terrier, nach. Welchen Sinn hat ein Wort? Einen Doppelsinn, eine mehrfache Bedeutung. Wie er sich den zweiten Fall einprägte? „In der Nähe des Wassers geh nie tief!“

Der Wortakrobat hinterfragt die Sprache, seziert sie, spielt und jongliert mit ihr, mit Gedichten und Geschichten. Aus dem Wortsinn wird auf diese Weise Widersinn oder Unsinn. Wortspielerei um des Gags Willen. Aber auch Feinsinniges, ja nahezu fast Philosophisches, das nachdenklich stimmt oder in Denksätzen mündet. Wie am Ende der Überlegung, ob die Erde eine Scheibe ist: „Der Horizont bleibt nur stehen für den, der sich nicht bewegt.“

Außergewöhnlich auch sein Jonglieren: Er ploppt Tischtennisbälle aus dem Mund, fängt sie damit wieder auf, lässt Hüte zum Kopf hin über den Rücken hopsen, erzählt mit drei Kartons, auf denen Silben stehen und die er beständig wendet, einen Krimi. Unglaublich!

„Deutsch neu definiert“, hatte Veranstalter Reinhard Weigelt zu Beginn das Programm des vielfach preisgekrönten Künstlers vorgestellt. In der Tat. „Seh-Quenzen“ wird Konsequenzen haben und man wird Worte anders betrachten. War der Auftritt preiswert? Er war ganz sicher seinen Preis wert.