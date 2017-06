Überlingen, Salem, Deggenhausertal Marco Roth nach seinem ersten Schnappschuss eines Wolfs: "Ich dachte zuerst an einen Hund"

Marco Roth nach seinem ersten Schnappschuss eines Wolfs: "Ich dachte zuerst an einen Hund"

Marco Roth vom Hofgut Neuhaus in Überlingen ("Apfelzügle") entdeckte den Wolf als erster. Mit seinem Handy-Bild löste er eine teils aufgeregte Debatte aus, über die er selbst sich wundert. "Ich würde mich freuen, den Wolf noch einmal zu sehen."

Marco Roth ist über die Geschwindigkeit, mit der sich der Wolf – besser gesagt: die Nachricht vom Wolf – im Land verbreitet, überrascht. Der Junior-Chef vom Hofgut Neuhaus in Lippertsreute entdeckte und fotografierte das Wildtier vergangenen Mittwoch. Er war der erste im Land, dem ein Schnappschuss dieses Tiers gelang. Nun folgten weitere Bilder bei Stockach, dabei handle es sich um einen Rüden, wobei sich das Umweltministerium fast sicher ist, dass es sich um das selbe Tier handelt, das Roth vergangene Woche am Rande einer Apfelplantage entdeckt hatte. Seitdem herrscht vor allem in den Sozialen Medien eine aufgeregte Debatte um die Gefährlichkeit des Wildtiers, die irgendwo zwischen Rotkäppchen-Panik und Kuscheltier-Mentalität changiert. Roth kann sich darüber nur wundern.

Im Nachhinein ärgerte sich Marco Roth, dass er nicht mehr Fotos von dem Wolf geschossen hat. Dass er mit dem Handy-Bild einen wichtigen Nachweis zum Vorkommen eines Wolfs in Baden-Württemberg liefern würde, wie das Umweltministerium später feststellte, ahnte der Juniorchef vom Hofgut Neuhaus in Überlingen-Lippertsreute zu diesem Zeitpunkt nicht. "Erst dachte ich an einen Hund."

Es war am vergangenen Mittwoch, als Marco Roth mit seinem Traktor über den Acker fuhr, um Heuballen einzusammeln. Aus Richtung des Waldes kam der Vierbeiner ("zerzaust, eher wie ein streunender Hund") über den Acker gelaufen, an einer Schafweide habe er Station gemacht ("hier sah er relativ nervös aus"), bevor er durch die Apfelplantage davon rannte ("er hatte vor mir keine Angst – aber vermutlich hat er mich durch die Traktorscheibe auch nicht als Mensch erkannt, sonst wäre er wohl gleich abgehauen").

Am Abend dann unterhielt sich Marco Roth mit Kollegen, zeigte das Handy-Foto herum, ein Jäger saß mit am Tisch, der meinte: "Das sieht schon verdammt wie ein Wolf aus." Daraufhin kam das Thema ins Rollen. Ihn persönlich faszinierte die Begenung: "Ich würde mich freuen, den Wolf noch einmal zu sehen."