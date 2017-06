Überlingen Loriot bei Noltes: Eine Herausforderung für die Lachmuskeln

Noltes neues Stück "Loriot – Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen!" überzeugt mit viel Witz. Etwas mehr Schauspiel und weniger Lesung hätte dem Stück aber gut getan.

Applaus! Es gibt Applaus bereits beim Auftritt! Sie betreten einfach nur die Bühne, setzen sich und brauchen noch nicht mal was zu sagen, und schon gibt es Applaus, und die ersten Lacher. Zuerst zaghaft, und dann immer mehr: Bis auch der letzte erkannt hat, wer die Frau mit der riesen Brille und der üppigen brauen Haartracht ist und der Herr im spießigen Anzug neben ihr. Der Applaus gilt den beiden Hauptdarstellern des Abends, Birgit und Oliver Nolte, und ihrer Kostümierung.

"Loriot – Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen!" Das ist der Titel ihres neuen Programms – und dafür gab es am Ende nicht nur viel Applaus, während des Stückes blieb auch kein Auge trocken, so viel wurde gelacht. Loriot ist immer wieder zum Lachen – auch wenn er todernst ist und all seine Witze und Pointen doch eigentlich jedem längst bekannt sind. Dass das Publikum bei Konzerten bisweilen mitsingt, ist nicht neu. Hier ist allerdings schon fast befremdlich zu merken, wie viele Zuschauer ihren Loriot auswendig können und die Texte mitsprechen.

Nur die zwei Hauptdarsteller können ihren Text nicht auswendig und lesen ihn größtenteils ab. Das ist keine Kritik, das Programm war schließlich als szenische Lesung angekündigt. Also alles gut? Vielleicht doch nicht: Birgit und Oliver Nolte sind begnadete Schauspieler, und wenn sie weniger abgelesen und statt dessen mehr gespielt hätten, hätte es sicherlich noch mehr zu lachen gegeben. Loriot lebt nicht nur von der gesprochenen Pointe, sondern auch von dem gespielten Witz. Das können die beiden Noltes richtig gut, und vielleicht hat es deswegen ein wenig gefehlt.

"Küssen Sie mich – Es geht nicht – Aber es muss gehen, andere machen es doch auch!" Ja, andere machen es in der Tat auch, auch Loriot hat seine Stücke auswendig gespielt. Und wie gut die beiden Noltes das können, beweisen sie in der Sexszene, da konnten sie technisch nicht ablesen: Pointierter Witz paarte sich auf der Bühne mit genialer Schauspielkunst.

Nach zwei Stunden Programm waren Birgit und Oliver Nolte fertig für Loriots berühmte Badewanne. Und das Publikum brauchte eine dringende Pause, noch mehr Lachen ging nicht mehr. Applaus!