Überlingen Lore Unger malt seit 70 Jahren: Ausstellung in der Gunzoburg

Viele Weggefährten und Freundejkamen zur Ausstellungseröffnung in die Galerie Gunzoburg: Zu sehen sind Werke aus 70 Jahren von Lore Unger.

Überlingen (mt) Genau einen Monat vor ihrem 87. Geburtstag wurde Lore Ungers Ausstellung in der Galerie Gunzoburg eröffnet. Viele ihrer Weggefährten und Freunde waren gekommen, um mit der Malerin ihr Werk zu feiern. Kornelius Otto, Leiter der Überlinger Sektion der Künstlervereinigung Internationaler Bodensee Club (IBC), und Silvia Jungmann, Leiterin der Abteilung Bildende Künste, hießen die Gäste willkommen. In ihren Grußworten flochten sie auch viel Anekdotisches über das Ehrenmitglied und langjähriges Jurymitglied des IBC Unger ein.

Jungmann lüftete auch das Geheimnis um den Ausstellungstitel "Es malt – ein langes Leben lang": Unger fuhr einst nach Spanien zu Freunden, um dort zu malen. Sie fuhr mit dem eigenen Auto, wohlgemerkt. Denn sie pflegt im Auto sitzend ihre Motive zu malen. Und rechnet man die Jahreszahlen auf den Bildern um, war sie damals auch schon 70 Jahre alt. Oft bekamen die Freunde in Spanien ihre Malerfreundin nicht zu Gesicht. Wenn eine fragte, wo den Lore sei, bekam sie als Antwort "es malt", klärt Jungmann die Gäste auf.

Einige dieser Felsenbilder von damals hängen jetzt in der Galerie Gunzoburg. Eine ganze Reihe an Felsenbildern hat sie zusammengetragen. Aus Südtirol, aus Vorarlberg, aus dem Schwarzwald. Jeder Fels hat eine andere Struktur, eine andere Farbe. Sehr gelungen ist der hintere Raum. Nicht zu eng gehangen, öffnen die Bilder den gedungenen Raum. In dem oberen Teil der Galerie, am Eingang, hängen Ungers Feldbilder. Drei Bilder von Getreidefeldern. Auch diese sind individuell gemalt. Ihre Beobachtungsgabe beweist Unger auch bei den anderen Bildern. Die Ausstrahlung des "Zerborstenen Baumes" aus Pfullendorf ist dramatisch. Das traumhafte Landschaftsbild "St. Bartholomä" mit seiner klassischen Bildaufteilung. Die detailreichen Birkenbaumstämme. Jeder Farbpunkt, jedes Detail ist wichtig und hat seine Bestimmung in dem Bild und in der Natur.

Öffnungszeiten der Gunzoburg: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Lore Unger ist an den Sonntagen in der Galerie. Der Eintritt ist frei.