Überlingen Lore Unger lebt ein langes Leben für die Malerei

Lore Unger, die in Salem-Beuren lebt, zeigt ab 22. Januar Arbeiten im Rahmen einer Einzelausstellung in der Galerie Gunzoburg in Überlingen.

Überlingen – "Es malt" hat sie ihre Ausstellung betitelt. Wichtig ist auch der Zusatz "ein langes Leben lang". Lore Unger stellt ab Sonntag in der Galerie Gunzoburg der Künstlervereinigung IBC aus. Es ist eine Einzelausstellung. Noch einmal kann sie einen Teil ihrer Werke zeigen, die Geschichten um ihre Entstehungen erzählen. Dramatische, spannende, einfache, erstaunliche, aber immer lebhafte Geschichten. Ein ganzes Leben zurück blicken. Oder besser auf die vielen, wechselvollen Leben der Lore Unger zurückblicken.

Als sie 1930 in Moravská Ostrava (Mährisch-Ostrau) geboren wurde, war Tschechien noch Teil der Tschechoslowakei. Vater Friedrich war Vermessungsingenieur, an seinem Kartentisch sitzt die Malerin heute noch. Der Vater bekam einen Auftrag im slowakischen Teil der Republik. Also zog die Familie dorthin. Sehr ländlich war es dort, die Wälder dehnten sich weit über die Landschaft aus. Die kleine Lore wurde ermahnt, nicht in die Wälder zu gehen, dort gebe es die gefährlichen Wölfe und Bären. Schon damals hörte Lore Unger nicht auf Autoritäten, hatte ihren eigenen Kopf. Die Wölfe und Bären wollte sie mit eigenen Augen sehen. Als Kleinkind verstand sie damals nicht, warum der Vater sie mit dem Gewehr suchte, fand sie doch den Weg allein zurück nach Hause. Mit eigenen Augen sehen, selbst alles erfahren, nicht auf Autoritäten hören: Diese Eigenschaften sollte sie ihr Leben lang behalten.

Der Vater bekam einen neuen Auftrag. Die Familie zog um in den Pinzgau. Das Hermann-Göring-Werk in Kaprun, das heutige Tauernkraftwerk, war gerade am entstehen. Den Wasserfall, den der Stausee verschluckte, hat Lore als Kind noch mit eigenen Augen gesehen. Auch die damalige Zeit ist bei ihr lebendig. Ihre Geschichten erzählt sie in allen Einzelheiten, meist mit geschlossenen Augen, ihr Arme und Hände unterstützen das Erzählte, ihr Körper geht auf dem Drehstuhl mit, ab und zu flicht sich herrliches Österreichisch ein. Sie ist mittendrin am damaligen Ort und in der Zeit. Dem interessierten Zuhörer öffnen sich Lore Ungers Welten, er ist mit dabei. Ihr Bruder, ihre neugeborenen Schwestern, ihre Freunde, das Skifahren – diese heile Welt sollte nicht mehr lange von Dauer sein.

Im Alter von 15 Jahren musste sie sich am Bahnhof von Zell am See von ihrer geliebten Freundin Else und von ihrer geliebten Stadt verabschieden. Sie waren keine Österreicher, Deutschland sollte nach dem Krieg seine Leute selber versorgen. Mutter Anna mit ihren drei Töchtern musste ausreisen. Bruder Ulli war auf dem Internat, Vater Friedrich dem Sanitätsdienst in Polen zugeteilt. Im Viehwagon ging es in eine ungewisse Zukunft. Mutter und Töchter kamen in Heilbronn an, wurden weiterverteilt. Viel Leid und Schrecken hat Lore Unger gehört und sehen müssen.

Ihr Vater hatte ihr malerisches Talent erkannt, gestand ihr zu, in die Malklasse zu Curt Rothe nach Pforzheim zu gehen. Mit 18 Jahren durfte sie sich an der Akademie in Karlsruhe bewerben, kam zu Karl Hubbuch und Wilhelm Schnarrenberger. Gelernt hat sie bei Rothe das Sehen, auf die Details zu achten. An Schnarrenberger erinnert sie sich nicht gern. Einmal stand er hinter hier und fand ihr Bild nicht gut. Da strich er mit seinem Daumen über die Linien, die waren dann verschwommen. Plötzlich war es nicht mehr ihr Bild, es war Schnarrenbergers Bild. Auch heute hat sie das nicht verwunden.

Sie heiratete Reiner Buccerius. Der geschäftige Architekt baute nach dem Krieg ein großes Büro auf, spezialisierte sich auf den öffentlichen Schwimmbadbau, kam zu Wohlstand und Ansehen. Lore malte nebenher. Ihr erster Sohn wurde geboren. Aber in der Ehe blieb sie nicht die einzige Frau, zog gegen alle guten Ratschläge die Konsequenzen, ließ sich scheiden. Spät wurde ihr zweiter Sohn geboren. Sie zog weg aus der Karlsruher Region an den Bodensee, nach Salem. Sie lebte mit ihrem Sohn lange in Mittelstenweiler, in Mimmenhausen, jetzt in Beuren. Mit Malkursen für Kinder hielt sie sich lange Zeit über Wasser. Noch heute kann sie sich an viele von ihnen erinnern. Viele erkennen sie heute noch, dann freut sie sich, lacht herzhaft, will wissen, wie es ihnen ergangen ist, jede Einzelheit aus ihrem Leben hören.

Mit dieser verbindlichen Genauigkeit, mit der sie den Menschen begegnet, malt sie ihre Motive. Natürlich, akkurat, nicht nur ihr Äußeres, auch mit seiner eigenen Geschichte. Wenn das alles zusammen kommt, dann malt sich das Bild von selbst. Es malt – ein langes Leben lang.

Die Ausstellung

Am Sonntag, 22. Januar, um 11 Uhr beginnt die Vernissage von Lore Ungers "Es malt – ein langes Leben lang" in der Galerie Gunzoburg der Künstlervereinigung IBC.

Lore Unger zeigt bis 26. Februar eine kleine Retrospektive aus ihrer langen Schaffenszeit. In der Region findet man auch an öffentlichen Gebäuden ihre Arbeiten: Mosaike im Dorfgemeinschaftshaus Beuren, am Feuerturm in Salem und in der katholischen Kirche in Mimmenhausen.

Geöffnet ist die Ausstellung in der Galerie Gunzoburg dienstag bis freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.