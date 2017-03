Owingen Lösung für Bolzplatz Zur Pfrille in Nußdorf gesucht

Die CDU-Fraktion des Gemeinderats hat einen einen offiziellen Antrag zum "Erhalt des Bolzplatzes in Nußdorf" gestellt.

Überlingen (hpw) Die massiven Tore auf dem Bolzplatz am Ortsrand von Nußdorf sehen nicht so aus, als dass sie kippen könnten wie einst das Gehäuse in Bernabeu. Auch einem strammen Schuss von Ronaldo sollte die Stahlkonstruktion standhalten können. Doch der Bolzplatz scheint aus verschiedenen Gründen in Gefahr zu geraten. Deshalb stellte die CDU-Fraktion des Gemeinderats einen offiziellen Antrag zum "Erhalt des Bolzplatzes in Nußdorf".

Auf den ersten Blick scheint alles in Butter und der Platz ist auch mit dem offiziellen Schild als "Bolzplatz Zur Pfrille" ausgewiesen. Doch nicht alle Bürger sind derzeit erfreut über das Spielfeld zwischen Bebauung und Streuobstwiese. Das kleinere Problem scheint zu sein, dass der Bolzplatz im Landschaftsschutzgebiet liegt. Eher die Nachbarn hatten zwischenzeitlich ihre Not mit dem Sportangebot. In der ersten Phase soll es vorgekommen sein, dass mancher Fehlschuss im Garten oder auf den Fenstern hinter dem Tor landete. Den Klagen der Anwohner hatte das Grünflächenamt dann mit einem veritablem Fangnetz Rechnung getragen, das rund vier Meter hoch und auch in der Breite großzügig dimensioniert war.

Die Konstruktion erfüllte nach Aussagen von Ortskundigen zwar ihren Zweck bestens. Allerdings wollte die Optik den Nußdorfer nicht ganz gefallen und das Objekt wurde als störend empfunden. Worauf es wieder entfernt und der alte Zustand wiederhergestellt wurde. Da dies keine Lösung war, forderte die CDU-Fraktion die Verwaltung auf, "für den Erhalt des Bolzplatzes im Teilort Nußdorf Sorge zu tragen". Weiter heißt es: "Hierbei sind die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und der Bolzplatz soweit möglich mit Ballfangnetzen auszustatten." Schließlich seien Anlagen dieser Art verfahrensfrei. Gerade für die wohngebietsnahe Spiel- und Freizeitgestaltung seien ein Bolzplatz oder andere fußläufig erreichbare Sportstätten wichtig, bekräftigt die CDU. Der teilweise Rückbau des Bolzplatzes sei daher "nicht nachvollziehbar". Die Stadt dürfe "zweitrangigen Interessen" nicht nachgeben. Im Rahmen der heutigen Sitzung des Gemeinderats wird Abteilungsleiter Rolf Geiger vom Grünflächenamt über den Sachstand berichten.