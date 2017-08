Überlngen Lisa Fitz eröffnet Festival Kultur im Kapuziner

Fünf Rollen, fünf Figuren: Lisa Fitz zog zur Eröffnung der 22. Ausgabe des Überlinger Kleinkunstfestivals vielfältige Register

Kultur im Kapuziner ist eröffnet, es ist die 22. Ausgabe des Sommer-Festivals. Und die Spielzeit 2017 startete gleich mit einem Kracher: Lisa Fitz trat in der nahezu ausverkauften ehemaligen Kapuziner-Kirche auf und bescherte Überlingen einen fünffachen Lachabend der Extraklasse: In fünf Rollen war sie geschlüpft, fünf Figuren standen auf der Bühne.

Die Putzfrau Hilde war die erste Rolle von Lisa Fitz, Hilde sprang ein, weil Lisa Fitz im Überlinger Verkehr steckte und nicht weiter kam. Einer der vielen aktuellen Pointen des Abends, die zeigen, dass sie ihr Programm stets aktuell hält und auf die lokalen und aktuellen Ereignisse anpasst. Gleichzeitig hat sie aber auch die ewigen Lacher im Programm, etwa die Verspätungen der Bahn: An Karfreitag abfahren und Weihnachten erst in Hamburg ankommen. Da würden nur noch Mumien aus dem Zug aussteigen. Auch von Nachbarschaftskultur spricht sie an und meint damit die Laubbläser und Rasentrimmer der Nachbarn. Und der Unterschied zwischen Preuß und Saupreuß erklärt sie in bestem bayerischen Akzent, auch sehr zum Gefallen des Publikums.

Lisa Fitz zeigt und führt die böse und kaputte Welt vor, wie sie ist. Dafür hat sie eine ganz besondere Auffassungsgabe, sie analysiert Zusammenhänge und legt sie schonungslos offen. Das schafft sie mit unendlichem Humor und pointierter Witzigkeit.

Mit ihren sieben Kindern hätte Verteidigungsministerin von der Leyen einen permanenten Kriegszustand, so Gerda mit dem Filzhut. In dieser Rolle prangert sie auch das bayerische "Horstifat" und seine Doppelmoral an und stellt die blau-weiß karierte Burka mit politisch korrektem Aufdruck vor: "Hopfen und Malz, Allah erhalts!"

Als Geheimagentin Olga weiß sie, was es mit dem türkischen Präsidenten auf sich hat: "Erdogan hat einen an der Klatsche." Und Demokratie erklärt sie so: "Wenn vier Füchse und ein Hase abstimmen, was es zum Abendessen gibt." Zu Präsident Donald Trump und der USA hat sie eine besonders genaue und treffende Analyse abgeliefert, die machte eher nachdenklich, war auch aber urkomisch witzig.