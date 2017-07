Überlingen Lippertsreute kämpft um seine Grundschule

Seit Herbst 2016 wird nur in der Lippertsreuter Grundschule nur noch eine Klasse unterrichtet. Das nächste Schuljahr ist noch gesichert, die weitere Zukunft ungewiss.

Überlingen – "Wir kämpfen weiter für unsere Schule!", zeigt sich Hendrik Wocher, Elternbeiratsvorsitzender der Grundschule Lippertsreute, motiviert. Er sieht klare Vorteile im Erhalt derselben: Die kurzen Wege der Kinder vom Elternhaus bis zur Schule, das sanierte Schulgebäude nebst Turnhalle, ein schöner, neu angelegter Spielplatz und die unmittelbare Nähe des Kinderhauses, durch die eine Kernzeitenbetreuung möglich ist. Doch das beste Umfeld kann über einen gravierenden Mangel nicht hinwegtäuschen: Seit Herbst 2016 wird nur eine Klasse in Lippertsreute unterrichtet. Die restlichen Schüler sind aktuell noch auf verschiedene Klassen in der Burgbergschule verteilt, da deren Lehrerin unerwartet lange erkrankt war.

Schwierig findet diese Situation auch Schulrat Kurt Caspari vom Staatlichen Schulamt Markdorf. Die Lehrerin der jahrgangsgemischten Klasse 1/2 ist mit ihren 24 Schülern meist alleine im Lippertsreuter Schulhaus. Denn der kommissarische Leiter der Grundschule, Wolfgang Panzner, der auch Leiter der Burgbergschule ist, kann nur an einem Tag in der Woche in Lippertsreute vor Ort sein. Caspari findet vor allem die Aufsichtspflicht als problematisch: "Die Lehrerin steckt schon in der Zwickmühle, wenn sich ein Kind verletzen sollte. Sie kann nur entweder dem verletzten Kind beistehen oder sich um die restlichen Kinder kümmern."

Auf Anweisung des Regierungspräsidiums hat sich das Staatliche Schulamt Markdorf mit dieser Thematik beschäftigt. Als mögliche Lösungsvorschläge wurde die Schließung der Grundschule Lippertsreute angedeutet, oder die Grundschule sollte zu einer Außenstelle der Burgbergschule werden. Caspari weist ausdrücklich darauf hin: "Das Schulamt trifft hier keine Entscheidung, sondern ausschließlich der Schulträger." In diesem Fall ist das die Stadt Überlingen. Am heutigen Mittwoch steht das Thema auf der Tagesordnung im Gemeinderat. Die Empfehlung der Stadtverwaltung: Der Schulstandort Lippertsreute-Deisendorf soll erhalten bleiben.

Eine mögliche Lösung zum Erhalt der Grundschule könnte, so die Vorstellung der Befürworter, eine Verlagerung der Schulbezirke darstellen. So könnten die Schüler aus Bambergen dem Schulbezirk Lippertsreute zugeordnet werden. Damit würden die Schülerzahlen steigen und eventuell könnte sogar eine weitere Klasse eingerichtet werden, die entsprechenden Räumlichkeiten sind vorhanden. Viele Bambergener Kinder besuchten schon jetzt das Kinderhaus in Lippertsreute. Dort geknüpfte Freundschaften könnten dann in der Schule weitergepflegt werden, sowohl zwischen den Kindern als auch zwischen den Eltern. Eine räumliche Entlastung der Burgbergschule durch den mit dieser Möglichkeit verbundenen Wegfall der Bambergener Kinder sieht Wolfgang Panzner allerdings nicht. "Die Räumlichkeiten der Burgbergschule sind ausreichend, auch mit den Kindern aus Bambergen.

" Im Gespräch mit den Eltern aus Bambergen habe Panzner den Eindruck gewonnen, dass vielen doch die Ganztagesbetreuung, die die Burgbergschule anbieten kann, wichtig ist und sich die Eltern somit dann doch häufig für die Burgburgschule entscheiden würden.

Caspari kann für das Schuljahr 2017/2018 das Fortbestehen der Grundschule bestätigen. Panzner wird wieder kommissarischer Leiter der Schule, da sich auch auf die dritte Ausschreibung des Postens kein Bewerber gemeldet hat. Eine Voll- und eine Halbtageskraft stehen im nächsten Schuljahr zur Verfügung. Somit kann für 2017 Entwarnung gegeben werden.

Wie es weitergeht, kann Caspari nicht sagen. "Immer schwieriger wird die Versorgung der Schulen mit Lehrkräften, noch kann man es schaffen." Damit heißt es dranbleiben für die Lippertsreuter und weiter an ihre Grundschule glauben. Wocher sieht es ganz pragmatisch: "Jedes Jahr, in dem unsere Kinder auf der Schule sind, ist ein gewonnenes Jahr."

Schulweg

Die Landesregierung setzt bei den Grundschulen weiterhin auf den Ansatz: Kurze Beine – kurze Wege. Damit soll unterstrichen werden, dass Grundschüler einen möglichst kurzen Schulweg haben sollen. Allerdings wird dieser Ansatz aufgrund fehlender Lehrkräfte immer schwieriger zu erfüllen, wie das auch in Lippertsreute der Fall ist. Gerade im ländlichen Raum wird es immer problematischer, Lehrer zu finden. Wie ein Sprecher des Kultusministeriums mitteilt, werden deshalb auch Lehrkräfte, die im August ihren Ruhestand antreten sollten, gebeten, diesen hinauszuschieben (mku).