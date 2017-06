Überlingen Liberale informieren sich über Weinbau

Liberale des Arbeitskreises Ländlicher Raum und FDP-Vorsitzender Michael Theurer machen auf dem Weingut von Thomas Kress in Überlingen Station.

Überlingen (hpw) Sie hatten ein dichtes Programm mit großer Themenvielfalt: Morgens Wein, mittags Obst, abends Fisch. Die Reihenfolge war wohl ebenso "der Effizienz und der Ökologie" geschuldet wie die Konzentration der Inhalte, wie Friedrich Bullinger (FDP), Vorsitzender des Arbeitskreises Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, beim Besuch am Bodensee betonte. "Wenn wir so eine Fahrt machen, dann muss sich der Aufwand auch lohnen", sagt der gelernte Landwirt und promovierte Wissenschaftler, der auch seinen Landesvorsitzenden und Europa-Abgeordneten Michael Theurer sowie den Landtagsabgeordneten und AK-Kollegen Klaus Hoher willkommen heißen konnte. Erst auf dem Balkon des Ortsvorsitzenden Raimund Wilhelmi, dann in den Reben und auf dem Weingut von Thomas Kress, der den Liberalen die Qualitäten der Goldbacher Weinlagen und dann deren Erträge nahe brachte.

Zwischen den drei Jahre alten Rebstöcken des Auxerrois erläuterte der Winzer die mikroklimatischen Effekte und die Begrünung mit Leguminosen, die auf natürliche Weise Stickstoff anreichern und zugleich vor Austrocknung des Bodens schützen. Kress erklärte die Pheromonfallen mit Sexuallockstoffen für den Traubenwickler, dessen Raupen als "Sauerwurm" die Beerenqualität zerstören können, und er appellierte an die Politiker, den Einsatz des aus seiner Sicht unbedenklichen Kaliumphosphonats gegen den falschen Mehltau wieder zuzulassen, um den Einsatz des Kupfers reduzieren zu können.

Weder der Winzer noch die FDP-Politiker mäkelten an dem gesetzlichen Mindestlohn herum, dem die Rebarbeiter und Erntehelfer aus Polen und Rumänien unterliegen. Der müsse sich in den verschiedenen Ländern an den Lebenshaltungskosten orientieren, betonte Europa-Politiker Theurer, dem ein Stopfen von Steuerschlupflöchern in den Mitgliedsländern wichtiger wäre. "Die Großkonzerne können sie nutzen", sagt Theurer, "während die Klein- und Mittelbetriebe strengstens überprüft werden."

Natürlich haben die Liberalen insbesondere die nächsten Bundestagswahlen vom September im Blick. Vor zu großer Euphorie warnt Michael Theurer: "Wir müssen auf dem Boden bleiben." Auch wenn Allensbach die FDP seit vielen Monaten sicher bei sechs bis sieben Prozent sehe, will Theurer nicht abheben. Ob er noch zu seiner Prognose von "acht Prozent plus X" stehe, habe ihn vorher eine Agenturkollegin gefragt. Theurer bekräftigte: "Solange X nicht negativ ist." Im Nacken sitze den Liberalen allerdings schon wieder die beginnende CDU-Kampagne, nicht zu viele Zweitstimmen der FDP zu geben, um eine ausreichende Dominanz der Union nicht zu gefährden.