Überlingen Liberale Position bei Parkplatzfrage: Weigelt und Wilhelmi uneins

Mit einer ungewöhnlich scharf formulierten Pressemitteilung äußert sich der FDP-Fraktionssprecher im Überlinger Gemeinderat, Raimund Wilhelmi, zur Abschaffung einzelner Parkplätze. Sein Fraktionskollege Reinhard A. Weigelt hält dagegen.

Während FDP-Fraktionssprecher Raimund Wilhelmi in einer aktuellen Pressemitteilung auf die Abschaffung der Parkplätze in der Innenstadt schimpft, wird die Entscheidung von seinem Fraktionskollegen Reinhard A. Weigelt verteidigt. Insofern lebt die FDP innerhalb ihrer Fraktion eine liberale Haltung zu völlig konträren Ansichten. Wilhelmi bezeichnet seine Gemeinderatskollegen, die für die Abschaffung einzelner Parkplätze in der Innenstadt votierten, als "vereinigte Autofeinde". Sie hätten "wieder zugeschlagen". Nach Wilhelmis Auffassung ist eine Mehrheit des Gemeinderats der Meinung, dass "aller Verkehr" in der Innenstadt Parksuchverkehr sei, und das wiederum sei ein "völlig hirnrissiges Dogma". In einer ungewöhnlich scharf formulierten Pressemeldung kritisiert er die Ratsentscheidung als "ein Experiment auf dem Rücken der Überlinger Einzelhändler" und anderer Gewerbetreibender. Und er schließt für seine dreiköpfige Fraktion mit den Worten: "Gut, dass wir Liberalen mehrheitlich dagegen gestimmt haben."

FDP-Gemeinderat Reinhard A. Weigelt zählt in diesem Fall nicht zur fraktionsinternen "Mehrheit", sondern stimmte mit der Mehrheit des Gemeinderats für die Abschaffung einzelner Parkplätze. Dies in der Überzeugung, dass damit zwar nicht der komplette Verkehr aus der Innenstadt verbannt, aber der Parksuchverkehr reduziert werde. "Ich habe diesen Beschluss mitgetragen und stehe vollumfänglich dazu", formuliert Weigelt in einem Beitrag auf der Facebook-Seite des SÜDKURIER Überlingen. "Wir haben zu viel Verkehr in der Innenstadt, und wenn wir nicht wollen, dass diejenigen, die die Innenstadt immer komplett für den Verkehr sperren und totberuhigen wollen (SPD und LBU), sich irgendwann durchsetzen, müssen wir es schaffen, diesen Verkehr auszudünnen. " Erhebungen hätten gezeigt, dass ein nicht unerheblicher Teil dieses Verkehrs aus dem Parksuchverkehr"um die paar innenstädtischen Parkplätze, die es bisher noch gab, resultiert". Weigelt hat dabei den für ihn typischen Autofahrer vor Augen, der das Ziel habe, "diesen einen freien Parkplatz" für sich zu ergattern – und wenn er nicht frei ist, werde so oft im Kreis durch die Altstadt gefahren, bis er frei ist. Weigelt: "Dieser Parksuchverkehr entfällt nun, beziehungsweise wird zum Zielverkehr in die Parkhäuser."