Im Bewusstsein, dass das Landesgartenschaugelände zu Teilen auf Aushubmaterial aus dem Goldbacher Stollen liegt, wird eine Art "Stolpertstein" geschaffen. Landschaftsarchitektin Marianne Mommsen legte nun einen künstlerischen Entwurf für ein "Lesezeichen" vor.

Das Landesgartenschaugelände liegt zu Teilen auf einem geschichtsträchtigen Ort, einem dunklen Kapitel deutscher Geschichte: KZ-Häftlinge mussten hier 1944/45 in Zwangsarbeit einen Stollen graben, den Goldbacher Stollen; das Aushubmaterial kippten sie auf das Gelände, wo später ein Campingplatz entstand und 2020 die Landesgartenschau eröffnet. Im Bewusstsein dieses Ortes und seiner Geschichte sei sehr früh die Idee geboren worden, etwas zu schaffen, mit dem "nicht plakativ, aber klug und angemessen" auf die Opfer des Nationalsozialismus hingewiesen wird. Roland Leitner, Geschäftsführer der LGS GmbH, verweist darauf, dass Landschaftsarchitektin Marianne Mommsen nun einen künstlerischen Entwurf für ein "Lesezeichen" vorgelegt habe, der auf breite Zustimmung stoße.

Der Entwurf zeigt eine schmale lange Steinplatte, die ähnlich einem "Stolperstein" des Künstlers Gunter Demnig in die Erde eingelassen wird. Sie ist dazu angetan, als Hindernis oder irritierender Fremdkörper wahrgenommen zu werden, über den man ins Nachdenken kommt. Die Platte lenkt den Blick zu einem Gitterfenster, das in den Stollen führt. Die schmale Platte aus Rorschacher Sandstein erinnert in ihrer Form an die Gänge des Stollens, dessen Architektur als Piktogramm in den Stein graviert wird, versehen mit einer Erklärung. Gewünscht ist, dass sich auf der Platte Wasser sammelt, um einen Bezug zum Bodensee herzustellen.

Der Verein „Dokumentationsstätte Goldbacher Stollen und KZ Aufkirch in Überlingen" (kurz: Stollen-Verein) sagte seine Unterstützung zu. Vorbehaltlich einer Zustimmung der Hauptversammlung werde man sich an den Kosten von 18 000 Euro zu 50 Prozent beteiligen, sagte Vorsitzender Oswald Burger. Anton Jež, der letzte lebende Häftling aus dem KZ Aufkirch, habe den Entwurf für gut befunden.

Das Projekt wird bei der Hauptversammlung des Stollen-Vereins am 3. Februar (19 Uhr, Hotel Ochsen) vorgestellt. Der Stollen-Verein rechnet damit, dass 2020 die Nachfrage nach Stollen-Führungen steigt und ist deshalb auf der Suche nach Personen, die Führungen übernehmen.