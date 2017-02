Überlingen Leitungswechsel im Linzgau-Heim

Evi Pfeiffer verabschiedet sich nach 18 Jahren als Leiterin und macht Platz für Roland Berner

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die langjährige Vorstandsvorsitzende und Einrichtungsleiterin Evi Pfeiffer verlässt das Linzgau Kinder- und Jugendheim in Überlingen-Deisendorf. Bei der Verabschiedungsfeier würdigte der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Schuhmann die weitreichenden Verdienste von Pfeiffer für die Jugendhilfeeinrichtung, für die sie 18 Jahre lang gearbeitet hat. Unter ihrer Führung entstanden ambulante Hilfemaßnahmen, Schulangebote wurden ausgebaut und auch die stationären Hilfsangebote wurden ständig weiterentwickelt, teilt der Verein in einem Presseschreiben mit. Die Einrichtung hat auch ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum und bietet Vorqualifizierungsangebote für Arbeit und Beruf.

Durch Fachkenntnis, Innovationskraft und mit viel Herzblut wuchs das Heim unter Leitung von Evi Pfeiffer zu einem der bedeutendsten Träger in der Jugendhilfelandschaft im Bodenseekreis und im Raum Konstanz, sagt der Verein. Hoch geschätzt wurden die Qualitäten auch von Simone Schilling, Jugendamtsleiterin im Bodenseekreis. Sie betonte Pfeiffers verantwortungsvolle Zusammenarbeit und die hohe Qualität der Angebote. Neben weiteren Weggefährten und dem Betriebsratsvorsitzenden lobte auch der neue Vorstandsvorsitzende Roland Berner die Leistungen seiner Vorgängerin. Beide kennen sich seit vielen Jahren aus der gemeinsamen Verbandsarbeit im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Roland Berner als Vorsitzender bildet mit Hilde Gebhard seit Anfang des Jahres den Vorstand der Jugendhilfeeinrichtung.

Evi Pfeiffer selbst ging in ihrer Abschiedsrede auf ihren beruflichen Weg anhand ihrer pädagogischen Vorbilder ein. Die Ansätze von Alexander Sutherland Neill, Anton Semjonowitsch Makarenko, Bruno Bettelheim und Paul Moor haben sie stets begleitet und in ihrem Handeln geleitet. Sie dankte allen Mitarbeitern, aber auch allen Kollegen für das entgegengebrachte Vertrauen und die hohe Wertschätzung, die sie erfuhr. Diese konnte man dann auch deutlich und mit reichlich Wehmut in einem eigens getexteten Abschiedssong des Kinder- und Mitarbeiterchors hören: „Alles Gute, Frau Pfeiffer!“.