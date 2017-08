Überlingen Lebensretter sorgen für hohen Ausbildungsstand

Der Überlinger DLRG-Ortsverein unterstützt die Badeaufsicht in den Bädern. Vorsitzender Andreas Bergelt beklagt fehlendes Engagement.

Überlingen – Sie klopfen schnell auf Holz: "Zum Glück ist nix passiert." Sie sind erfreut über eine positive Bilanz bisher. Ein paar Schnittwunden, Wespenstiche, Prellungen, letztlich alles nur kleinere Hilfeleistungen, wie der Vorsitzende des DLRG-Ortsvereins Andreas Bergelt berichtet: "Die kommen dann zur DLRG und wollen ein Pflaster." Auch dafür seien sie da. Aber eigentlich sind sie Lebensretter, wie der Name hinter den vier Buchstaben DLRG sagt: Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Doch dann fällt dem technischen Ausbildungsleiter bei der DLRG doch noch was ein: "Ich war privat da", erzählt Andreas Lenhardt von seinem Besuch im Ostbad. Es war ein normaler Tag am See, ein bisschen Wind, ein paar Wellen, und eben Strömung. "Draußen schwamm ein junger Mann, vielleicht Mitte 20, der fiel mir auf." Lenhard ist ausgebildeter Rettungsschwimmer und hat mittlerweile einen Blick für solche Situationen. "Auch wenn du privat unterwegs bist, schaust du doch genau hin." Sein Gefühl sollte ihn nicht täuschen: Der Mann war entkräftet, er hat die letzten Meter zurück ans Ufer nicht mehr geschafft. "Ich bin sofort ins Wasser", erzählt er, während andere die Badeaufsicht alarmiert haben: "Wir haben ihn dann auf ein Surfbrett gerettet und ans Ufer gebracht." Lenhardt ist zufrieden: "Es ist zum Glück nichts passiert, es hat alles geklappt." Er klopft noch mal auf Holz.

Die Mitglieder der DLRG tragen im Einsatz gelbe oder rote T-Shirts. Doch normalerweise sieht man keine gelben oder roten T-Shirts im Ostbad. "Für die Badeaufsicht ist der Betreiber oder Pächter zuständig", erklärt Bergelt. "Und eben nicht die DLRG, wir sind nur unterstützend tätig."

In der Mitte des Ostbads sitz tatsächlich ein junger Mann, auf seinem weißen T-Shirt steht Badeaufsicht. Rettungsring und Erste-Hilfe-Koffer liegen neben ihm, einsatzbereit. Es läuft also alles nach Vorschrift dort ab.

"Wir sind hier nur für die Ausbildung zuständig", erklärt Bergelt und hat eine große Überraschung parat: "Hier laufen mehr ausgebildete Rettungsschwimmer herum, als man auf den ersten Blick vermutet." Alle Angestellten im Ostbad sind mittlerweile von der DLRG als Rettungsschwimmer ausgebildet worden. Und auch die Betreiber der Surfschule sind von der DLRG ausgebildete Rettungsschwimmer. "Alle hier im Ostbad haben ihren Rettungsschwimmer in Silber gemacht", ergänzt Ausbilder Lenhardt voller Stolz.

Dennoch, mit der Situation sind sie nicht ganz zufrieden. Sie hätten gerne eine weitere feste Badaufsicht: Vier Augen sehen besser als zwei, so lautet die ganz einfache Begründung. Doch dazu fehlen die Leute, wie Bergelt das Dilemma erklärt: "Wir haben Anfragen ohne Ende, wir haben genügend Leute, die die Rettungsschwimmerausbildung machen, doch dann sind sie weg. Wir haben nichts davon." Auch dem DLRG-Schatzmeister Eberhard Ferch ist das Problem bekannt: "Es ist schwierig, sich in der Freizeit zu engagieren. Das beruht auf Freiwilligkeit."

Es fehlt dem Überlinger DLRG-Ortsverein an Ausbildern und es fehlt an Engagement. Das wollen sie ändern, denn sie müssen reagieren: "Dann gibt es die Ausbildung nur noch gegen Gegenleistung, und das ist Engagement im Verein. Als Trainer oder als ausgebildete Aufsicht."

