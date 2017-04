Überlingen Lauterwasser-Ausstellung: Beeindruckende Mischung aus Brauchtum und Moderne

Seit Freitag ist die Ausstellung "Lauterwasser. 150 Jahre Fotografie" im Faulen Pelz eröffnet. Zu sehen sind 320 Bilder der Familie Lauterwasser, die bereits in der fünften Generation fotografiert.

Sigfried Lauterwasser hätte die Ausstellung "Lauterwasser like" genannt, sagte, sichtlich zufrieden, dessen Sohn Alexander Lauterwasser bei der Vernissage der Ausstellung "Lauterwasser. 150 Jahre Fotografie" am Freitagabend in der Städtischen Galerie Fauler Pelz. Alexander Lauterwasser betonte, dass der Vater dieses Prädikat nie leichtfertig vergeben habe.

Vor vollem Hause sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler, dass es ihn Stolz mache, Überlinger Künstlerpersönlichkeiten von solcher Strahlkraft, und das über fünf Generationen ohne Unterbrechung, vorweisen zu können. Auf vielen Bildern sei tatsächlich auch "lauter Wasser" zu sehen, in kreativen Variationen. Sein herzlicher Dank gelte vor allem Armin Klotz und Markus Schmidt vom städtischen Werkhof, ohne deren professionelle Hilfe der aufwendige Aufbau nicht habe bewerkstelligt werden können.

Alexander Lauterwasser, Bruder von Katharina Lauterwasser-Stielow, die derzeit das Geschäft führt, ließ in seiner Rede, gewürzt mit so manchen privaten, teils humorvollen Details und Episoden aus der Familiengeschichte, die Tradition wieder lebendig werden. Beginnend mit seinem Urgroßvater, Alexander Lauterwasser Senior – selbst eng mit dem kulturellen Leben der Stadt verbunden als Schwertletänzer, Narrenvater und Feuerwehrkommandant – sei die Familie immer eng in die Stadt eingebunden gewesen. Eine Besonderheit sei die Panoramaaufnahme der Promenade aus dem Jahre 1880, aufgenommen anlässlich der damaligen Seegfrörne von einer auf dem Eis stehenden Kamera, mit einer für heutige Verhältnisse astronomisch lang erscheinenden Belichtungszeiten von über einer Stunde.

In einer Fotocollage aus dieser Zeit findet sich sowohl ein Bild des Fotografen selbst und dessen Vater, aber auch die älteste, bekannte Aufnahme eines Überlinger Hänsele, übrigens ein "Zweireiher-Hänsele", was die Diskussion zur Tradition der Hänsele wieder beflügeln könnte.

Alexander Lauterwasser Junior habe dann das Fotoatelier weitergeführt, sein Bruder Eugen sei nach Frankfurt gegangen und habe dort als Innungsmeister ein sehr erfolgreiches Atelier für Portraitfotografie betrieben. Sein umfangreiches Archiv ist dann im Zweiten Weltkrieg leider restlos zerstört worden. Das wohl prominenteste Mitglied der Familie sei zweifelsohne sein Vater Sigfried, der eigentlich als Kameramann zum Film hatte gehen wollen. Aus Solidarität zur Familientradition führte er aber Fotogeschäft und Atelier hier in Überlingen fort. Im Jahr 1995 übernahm dann Katharina Lauterwasser-Stielow, der jetzigen Inhaberin.

Er selbst sei in seine "eigenen Fußstapfen" getreten, betonte Alexander Lauterwasser. "Des Büble dürft ihr net ins Gschäft stecka", habe sein Oma Klara immer gesagt. Schließlich habe die Fotografie dann doch noch in seiner eigenen Arbeit eine Rolle gespielt bei der Dokumentation seiner Wasserklangbilder. Anna Lauterwasser, Tochter von Katharina, habe schließlich in den letzten Jahren die Digitalfotografie mit Elan und Fachkompetenz im Atelier etabliert und mit ihrem fünfjährigen Sohn Julius Alexander Lauterwasser habe sich schon einmal sechste Generation angemeldet.

Die Ausstellung sei so aufgebaut, dass sich die Bilder nach inhaltlichen Schwerpunkten gruppieren: Entwicklung der Promenade, Seelandschaften, Porträtfotografie im Wandel der Zeit, Brauchtum, moderne Akt- und "Körperlandschaften", seine eigenen "Klangbilder", dann Florian Stielows Aufnahmen von Musikevents und schließlich die fotografische Arbeit von Anna Lauterwasser mit Beauty-Fotografie.

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie Fauler Pelz läuft noch bis zum 21. Mai und ist geöffnet von Dienstag-Freitag 14 – 17 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 11 – 17 Uhr.