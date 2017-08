Bodenseekreis Laut werden gegen Rechtspopulismus

üStaatssekretär Christian Lange informiert in Überlingen über das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz.

Überlingen (sma) Das Thema Rechtsextremismus interessierte am Dienstagabend in Überlingen nur etwa 20 Personen, die meisten davon waren Mitglieder der SPD. Obwohl, wie deren Bundestagskandidat Leon Hahn gleich zu Anfang der SPD-Veranstaltung sagte, Alice Weidel von der AfD ja versuchte, diesen Ort in Beschlag zu nehmen. "Weidel hat es geschafft, dass auch hier einige Leute ihrer billigen Hetze aufsitzen", so Hahn.

Staatssekretär Christian Lange aus dem Bundesministerium für Justiz- und Verbraucherschutz war an den Bodensee gekommen, um vor allem die öffentliche Wahrnehmung gegenüber der rechtsradikalen Hetze in den sozialen Netzwerken zu schärfen und aufzuzeigen, welche Maßnahmen man dagegen ergreifen kann. Am 30. Juni 2017 beschloss der Bundestag das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Dringend notwendig, so der Staatssekretär, da auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender mittlerweile immer häufiger auf Kommentare in den sozialen Netzwerken reagierten und diese in den Nachrichtensendungen veröffentlichten. Damit förderten die Sendeanstalten ständig die Relevanz der Sozialen Netzwerke wie Facebook, YouTube oder Twitter, sagte Lange.

"Wir wollen verhindern, dass das uns zunehmend vergiftet und rechtspopulistische Äußerungen im Netz werden viel zu wenig geblockt", reklamierte der Parlamentarische Staatssekretär der SPD. Er möchte daher vor allem auch die Verbraucher, also die Nutzer der Sozialen Netzwerke, in die Pflicht nehmen und riet daher einen sogenannten Screenshot vom rechtspopulistischen Posts zu machen und Strafanzeige zu stellen.

Lange hatte überraschende Zahlen dazu im Gepäck. Löschte Facebook nach entsprechenden Rechtsmitteln rund 30 Prozent dieser Rechtsradikalen-Posts, wären es bei YouTube immerhin 90 Prozent, bei Twitter allerdings gerade einmal 1 Prozent, bemängelte der Politiker. Nackte Haut hingegen löschten die US-stämmigen Netzwerke innerhalb von 24 Stunden, erklärte Lange.

"Wir müssen wieder laut werden", so der SPD-Politiker, um die Fake News und rassistischen Parolen im Netz, aber auch um die AfD zu bekämpfen, riefen Lange und Hahn ihre Zuhörer auf. Der Rechtspopulismus bediente sich immer des gleichen Mechanismus: "wir da unten gegen die da oben", so Lange, der dazu feststellte: "In der Opferrolle fühlen die sich wohl." Aus der Sicht der AfD würde die "Lügenpresse" immer falsch berichten und damit beschimpfe die AfD auch die Öffentlichkeit und dagegen gelte es Flagge zu zeigen, waren sich Politiker und Teilnehmer der regen Diskussion in der "Krone" einig.