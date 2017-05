Überlingen Laufwettbewerbe in Überlingen mit Rekordbeteiligung und kaum Zuschauern

Laufwettbewerbe in Überlingen mit Rekordbeteiligung und kaum Zuschauern

Zum dritten Mal in Folge fand die Nachfolgeveranstaltung des Altstadtlaufes bei strömendem Regen statt. Das kühle Wetter begünstige aber die Rekorde und sorgte für Bestzeiten. Den Lake Estates-Halbmarathon gewann bei den Männern der für den LC Überlingen startende Franzose Denis Fantino und bei den Frauen die dreifache Olympiateilnehmerin Sabrina Mockenhaupt.

Die Temperatur kam kaum über 8 Grad hinaus und es goss aus Kübeln: Zum dritten Mal in Folge fand die Nachfolgeveranstaltung des Altstadtlaufes bei strömendem Regen statt. Auf der Strecke stand so viel Wasser, dass die ersten gar schon von idealen Bedingungen für einen Triathlon sprachen: Schwimmen und Laufen hätten auf derselben Strecke stattfinden können.

Doch es wurde eine Rekordveranstaltung in jeder Hinsicht. Und der erste Rekord wurde schon vor dem Start aufgestellt. Veranstalter Markus Dufner konnte mit mehr als 1600 gemeldeten Teilnehmern einen neuen Veranstaltungsrekord vermelden. "Letztes Jahr hatten wir 1200 Meldungen. Dass wir viel Zuspruch erfahren, habe ich erwartet", erklärte Dufner am Rande der Strecke, doch diese hohe Zahl der Meldungen habe ihn selber überrascht.

Die Läufer blieben weitgehend unter sich, dem windigen und regnerischem Wetter geschuldet, säumten nur wenige Zuschauer die Strecke. Doch die verpassten spannende und faszinierende Läufe: Sowohl der "La Cucina" 5 Kilometer-Run als auch der "Brugger & Schiessle" Fun-Run wurden förmlich auf der Zielgerade entschieden.

Anschließend wurde es richtig sportlich, ja schon fast olympisch: Beim "Lake Estates"-Halbmarathon startet die dreifache Olympiateilnehmerin Sabrina Mockenhaupt. Mit der Startnummer 1 geht sie ins Rennen. "Es ist ein Trainingslauf für mich" gesteht sie mit einem charmanten Lächeln. Dann bindet sie sich die Schuhe und Oberbürgermeister Jan Zeitler gibt den symbolischen Startschuss.

"Die Strecke ist schwer zu laufen" bemängelt ein Teilnehmer, das Wetter liegt ihm wohl nicht. Andere haben damit weniger Probleme: Schon bei den ersten Zwischenzeiten auf halber Strecke wird deutlich, dass das Rennen diese Jahr ein sehr schnelles Rennen sein wird. Auch Mockenhaupt wird von der Schnelligkeit überrascht: "Wir wollten langsam laufen," doch die super Stimmung unter den Läufern und die kühle Luft treiben die Läufer an.

Die Strecke ist ideal für die Läufer, sie ist schön flach und es geht am See entlang. So schön ist die Strecke, dass die Läufer des Halbmarathons sie zwei Mal laufen müssen. Und während die Läufer des Halbmarathons sich auf die zweite Runde begaben, kamen die ersten Läufer des 10-Kilometer-Laufes ins Ziel. Und die sorgten nach dem Teilnehmerrekord für die ersten sportlichen Rekorde: Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gab neue Streckenrekorde auf der 10-Kilometer-Strecke.

Und es sollten nicht die letzten Rekorde an diesem Tag bleiben. Denn auch die Läufer des Halbmarathons pulverisierten die bestehenden Streckenrekorde. Während es mit der Teilnahme von Mockenhaupt erwartet worden war, dass der Streckenrekord bei den Frauen neu aufgestellt wird, überraschen auch die Männer mit einem neuen Streckenrekord. Mit 1:14:13 siegte Lokalmatador Denis Fantino, mit 1:18:37 ging Mockenhaupt durchs Ziel und blieb damit nur acht Minuten unter ihrer Bestzeit, mit der sie letzten Monat deutsche Meisterin wurde. Das Rennen ging letztlich auch für sie schneller als erwartet: "Super Ergebnis und super Stimmung", sagte sie gleich nach dem Zieleinlauf und freut sich mit Fantino.

Nach knapp drei Stunden kommen die letzten Läufer ins Ziel. Auf die letzten wartet Mockenhaupt im Ziel persönlich und gratuliert ganz im olympischen Sinne: Dabeisein ist alles!

Ergebnisse

Lake Estates-Halbmarathon: Gesamtsieger wurde der für den LC Überlingen startende Franzone Denis Fantino (1:14:13). Zweiter wurde Lukas Steier vom der LG Welfen (1:15:25), den dritten Platz belegte der Italiener Luigi de Francheschi vom SV Ohmenhausen (1:17:07). Bei den Frauen siegte Sabrina Mockenhaupt von der LG Sieg (1:18:37) gefolgt von Claudia Maier vom VfB Friedrichshafen (1:23:20) und Evi Polito von der LG Hohenfels (1:25:22).

Brugger & Schiessle Fun-Run: Den Sieg holte sich das Team Telekom mit 20:52 Minuten für sich, dicht gefolgt von der Ulmer-Family (21:37) und dem Team ASL Bodensee (21:49).

