Überlingen Lauf-Vorbereitung zu gewinnen: Von 0 auf 5 Kilometer in sieben Wochen

Am 1. und 2. Mai findet zum dritten Mal der Überlinger Halbmarathon statt. Mit dabei ist in diesem Jahr auch Sabrina Mockenhaupt, mehrfache Deutsche Meisterin und dreifache Olympiateilnehmerin. Wer sich kompetent und kostenlos auf die 5-Kilometer-Strecke vorbereiten möchte, kann sich jetzt bewerben.

Noch haben die Narren Überlingen fest in ihrer Hand, doch der Blick geht bereits nach vorne. Am 1. und 2. Mai wird die Stadt wieder zum Läufer-Mekka, denn dann findet zum dritten Mal der Überlinger Halbmarathon statt. Die Nachfolgeveranstaltung des Altstadtlaufs führt auf flacher, schneller und beeindruckender Strecke direkt am Bodenseeufer entlang. Start und Ziel des ist auf dem Landungsplatz.

„Die Rückmeldungen der Läufer zur neuen Halbmarathonstrecke waren im vergangenen Jahr wieder durchweg positiv“, sagt Markus Dufner vom Veranstalter MCD Sportmarketing, der bei der Ausrichtung von der Kur und Touristik Überlingen unterstützt wird. Dufner glaubt, mit der attraktiven Strecke Läufer aus einem sehr großen Einzugsgebiet anlocken zu können. „Wir hoffen natürlich auch auf viele Läufer aus Überlingen“, sagt der Organisator und verweist darauf, dass beim 10-Kilometer-Lauf und beim Halbmarathon Überlinger Stadtmeister ermittelt werden. Ebenfalls im Programm sind eine 5-Kilometer-Strecke durch die Altstadt und ein Fun-Run, bei dem unter den teilnehmenden Firmenteams das originellste Outfit gewählt wird.

Bereits zugesagt hat eine der besten und bekanntesten Läuferinnen Deutschlands: Sabrina Mockenhaupt, mehrfache Deutsche Meisterin und dreifache Olympiateilnehmerin, wird in Überlingen an den Start gehen. „Ich habe schon viel von dem Lauf gehört und kenne inzwischen auch die Region dort sehr gut“, freut sich die 36-jährige auf den Start am Bodensee. Sie wird auf der Halbmarathonstrecke antreten und mit ihrer Bestzeit von 1:08:45 Std. sicherlich der Topfavorit auf den Gesamtsieg sein.

Kostenlose Vorbereitung gewinnen

Der Höhepunkt für die Überlinger Schüler ist in diesem Jahr am Dienstag, 2. Mai. Beim Schülerstaffellauf treten Klassen der Jahrgangsstufen 3 bis 13 in Dreierteams gegeneinander an. Zudem wird ein „Bambinilauf“ für die Kinder der 1. und 2. Klasse und darunter angeboten. „Der Schülerstaffellauf wird weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Veranstaltung bleiben“, sagt Dufner.

Anfängern und Einsteigern können sich für ein Laufteam bewerben und sich in sieben Wochen für den 5-Kilometer-Lauf am 1. Mai von ausgebildeten Lauf- und Fitnessexperten fit machen lassen. Trainer des Überlinger Personal Trainer Studios „Cafe of Life“ bereiten 15 Läufer auf den Lauf vor. Start ist am Samstag, 11. März, um 14 Uhr. Hier wird den Gewinnern vermittelt, wie der Weg bis zum Lauf aussehen soll und die erste Trainingseinheit gleich absolviert. Neben den betreuten Laufeinheiten durch Lauf- und Fitnesscoach Franz Hug, werden die Läufer in den Bereichen Kräftigung, Mobilität und Ernährung von den Experten begleitet.

Wer sich bewerben möchten, sendet bis 11. März eine Mail mit Name, Alter und Telefonnummer an: info@mcd-sportmarketing.de