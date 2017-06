Überlingen Lange Nacht der Bodenseegärten: Gärten von ihrer schönsten Seite

Der Auftakt zur dritten "Langen Nacht der Bodenseegärten" im Überlinger Museumsgarten ist gut besucht. Mit seiner Mischung aus Musik, Poesie und ungewöhnlichen Betrachtungen begeister das Theater "Chawwerusch" das Publikum. Eine Fortsetzung findet die Veranstaltung im September.

Besser hätte eine Werbeveranstaltung für die Bodenseegärten nicht sein können. Der Museumsgarten mit seinem tollen Blick auf Altstadt und See durfte in der Abendsonne glänzen. An die hundert Besucher saßen unter den großen Kastanien, um die besondere Atmosphäre zu genießen und den beiden "Gärtnern" Felix S. Felix und Armin Sommer vom Theater "Chawwerusch" aus dem südpfälzischen Herxheim zu lauschen.

Zum dritten Mal wurde am Wochenende an verschiedenen Standorten rund um den See die "Lange Nacht der Bodenseegärten" inszeniert. Seit 2015 gehören auch die Stadt Überlingen und einige Privatpersonen dem Verein an, der seinen Sitz im schweizerischen Arenenberg hat. Schon bei der Premiere hatte sich der Museumsgarten bei einer kurzweiligen Lesung von seiner besten Seite gezeigt. Auf die besondere Geschichte und die Qualitäten der Überlinger Gärten wies Jürgen Jankowiak von der Kur und Touristik Überlingen beim offiziellen Auftakt hin. "Dieses Ensemble ist fast einzigartig am See", sagte Jankowiak. Die Schweizer Geschäftsführerin Monika Grünenfelder zeigte sich erfreut, dass die Bewegung Kreise zieht und insgesamt 24 Gärten zu einer "Reise" durch die Zeit eingeladen haben, die erstmals Anfang September fortgesetzt wird.

Mit Musik, Poesie und kabarettistischen Elementen begeisterten die Schauspieler und Musiker Felix S. Felix und Armin Sommer das Publikum. Ungewohnte Melodien und Rhythmen auf Blumentöpfen ("Botanico burschikoso") oder lautmalerische Klangelemente auf einem Sägeblatt, die den Weg von Alice aus dem Wunderland in den Garten akustisch illustrierten, kennzeichneten das bunte Überraschungsprogramm. Es begann mit romantischen Gedichten und Paul Gerhardts "Geh aus mein Herz" und endete furios mit Kurt Schwitters dadaistischem "Obervogelgesang", bei dem die beiden Akteure ihren ungewöhnlichen Instrumenten ein lebendiges Abendgezwitscher entlockten.

Aus verschiedenen literarischen Perspektiven beleuchteten Felix und Sommer die Qualitäten eines Gartens – von Erich Frieds "Blütenträumen" bis zu Ernst Jandls "da Busch". Zu Fontanes "Ribbeck"-Gedicht reichten sie zwar keine Birnen, ließen jedoch eine große Schale frischer Erdbeeren durch Zuhörerreihen wandern.

Welch zentrale Rolle Gärten oft für Beziehungen spielen – bei Paaren, Familien und Nachbarn -, das machten die amüsanten Betrachtungen deutlich. "In den Wechseljahren wendet sich der Mann dem Garten zu" oder "Ein Garten ist dazu da, der Welt mitzuteilen, dass sie einen nicht mehr interessiert", lauteten einige Erkenntnisse. Mit "Stutze, schnipple, schneide..." beschrieben die Akteure in ihrer pfälzischen Mundart das Leid eines ordnungsliebenden Gartenliebhabers, der es am liebsten geradlinig mag, und dessen Kampf gegen das ungezügelte Wachstum beim Nachbarn, das ihn fast zum Wahnsinn treibt. Er hatte wohl die Kriterien noch nicht ganz verinnerlicht, mit denen der Verein Bodenseegärten für mehr "Natur im Garten" wirbt.

Bodenseegärten

Insgesamt 18 reizvolle grüne Oasen gehören inzwischen zum Verein "Bodenseegärten" – vom schweizerischen Schloss Arenenberg am Untersee über die Mainau bis zum Schloss Salem. Überlingen ist seit 2015 mit seinem Gartenkulturpfad vertreten. Neu mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem auch die Bibelgalerie in Meersburg, die am gestrigen Sonntag eigene Veranstaltungen anbot, aber auch das Parkhotel St. Leonhard mit seinen Grünanlagen hoch über dem See. Eine Fortsetzung findet die Aktion erstmals vom 8. bis zum 10. September mit einem weiteren Programm. (hpw)

Weitere Informationen unter: www.bodenseegaerten.eu