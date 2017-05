Überlingen Landesverband Haus und Grund Baden ist gegen weitere Verteuerung des Bauens

Vertreter des Landesverbands Haus und Grund Baden haben sich in Überlingen zu ihrer Versammlung getroffen und dabei klare Forderungen formuliert. Sie setzen sich für eine Senkung der Grunderwerbssteuer ein.

Auf der einen Seite machten eine hohe Grunderwerbssteuer und neue Vorschriften der 2015 geänderten Landesbauordnung das Bauen zusehends teurer, auf der anderen Seite verhinderten realitätsferne Mietspiegel und die Mietpreisbremse eine Refinanzierung der Kosten für die Investoren. Diese Position vertraten Jürgen Schrader, Vorsitzender des Landesverbands Haus und Grund Baden, und Eva-Maria Leirer, Überlinger Ortsvorsitzende und nun Aufsichtsratsvorsitzende für Baden, bei der Versammlung in Überlingen und forderten eine Verbesserung dieser Rahmenbedingungen. Von den 48 Ortsvereinen mit ihren insgesamt 68 000 Mitgliedern waren der Aufsichtsrat und rund 60 Delegierte nach Überlingen gekommen, darüber hinaus der Präsident des Zentralverbands, Kai Warnecke, aus Berlin.

"Bauen darf nicht teurer werden", erklärten die Verbandsvertreter. Sie fordern daher eine Senkung der Grunderwerbssteuer und eine Rücknahme der Vorschriften in der neuesten Landesbauordnung auf den Stand von 2010. Nach einem Pressegespräch formulierte Eva-Maria Leirer diesen Appell auch bei einem Empfang durch Oberbürgermeister Jan Zeitler im Überlinger Ratssaal. Für überflüssig und bislang nur selten realisiert hält Haus und Grund die vorgeschriebene Fassaden- oder Dachbegrünung bei Neubauten, da auch dies zur Steigerung der Baukosten beitrage. Für die Vorschrift gibt es allerdings einige Einschränkungen. Sie gilt nur, wenn die Begrünung des Grundstücks nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, wenn es die Beschaffenheit, Konstruktion und Gestaltung auch zulassen und die Maßnahme für den Bauherrn wirtschaftlich zumutbar ist.

Kritisch sehen die Verbandsvertreter der Haus- und Grundeigentümer auch die Verpflichtung zum Anlegen von Fahrradabstellplätzen, den geforderten Grad der Barrierefreiheit und der energetischen Sanierung. Beiträge zum Klimaschutz seien zwar wichtig, betonte Landesvorsitzender Jürgen Schrader, "doch wir benötigen hier pragmatischere Lösungen". Nur dann sei es auch künftig möglich, "bezahlbare Mieten" anbieten zu können. "Steigende Erwerbs- oder Baukosten und gleichzeitig stabile Mietpreise, das passt einfach nicht zusammen." Auch die Vertreter von Haus und Grund sehen die wachsende Zahl von Ferien- oder Zweitwohnungen problematisch. "Wir verstehen die Sorgen vieler Mitbürger", erklärte Eva-Maria Leirer. "Verteufeln" dürfe man allerdings nicht "diejenigen, die hier bauen und kaufen". Denn viele profitierten davon – die Verkäufer ebenso wie die Handwerker und der Handel, die Gastronomie und die Stadt. Ein adäquates Instrument, die Kontrolle über die Zunahme von Ferienwohnungen zu behalten, will dem Verband aber nicht einfallen. Dies lasse sich allenfalls bei kommunalen Grundstücken reglementieren, ansonsten sei eine Beschränkung nur durch eine Satzung möglich, die die Zahl der Ferienwohnungen pro Gebäude beschränke. Für ein völlig ungeeignetes Mittel hält der Verband eine weitere Erhöhung der Zweitwohnungssteuer. Wer sich eine teure Immobilie leisten könne, den behindere dies überhaupt nicht. Dagegen seien Inhaber kleinerer Ferienwohnungen über die Maßen belastet. "Ältere Menschen können ihre Wohnung oft nicht mehr halten", sagte Eva-Maria Leirer und nannte ein Beispiel aus Andelshofen. Ein Ferienwohnungsbesitzer, der zuvor 1050 Euro pro Jahr an Steuer zu bezahlen hatte, müsse nach der jüngsten Erhöhung 4500 Euro bezahlen. Vor diesem Hintergrund sei eine Klage gegen die Überlinger Satzung beim Verwaltungsgericht Sigmaringen anhängig.

Bauen, Mieten und Wohnen in Überlingen

Die Stadt habe versäumt, über Bebauungspläne "sanft regulierend einzugreifen", sagt die Überlinger Ortsvorsitzende von Haus und Grund, Eva-Maria Leirer, mit Blick auf eine Übernutzung vorhandener Grundstücke, auf denen statt eines Einfamilienhauses plötzlich sechs Eigentumswohnungen entstünden. Oberbürgermeister Jan Zeitler habe "dies bereits erkannt und sieht, dass man hier eingreifen muss", formuliert Leirer, die von 2009 bis 2014 dem Gemeinderat angehört hat. Aus der Zeit gefallen scheint beim Blick auf die jüngsten Entwicklungen der Verweis auf Artikel 14 Grundgesetz "Eigentum verpflichtet". Diese Verpflichtung bedeutet aus Sicht des Verbands auch "Verantwortung und Rücksichtnahme", heißt es in der Presseinformation. "Es stellt sich die Frage, ob ich mein Grundstück unbedingt zum absoluten Höchstpreis an einen Bauträger verkaufe oder reichen nicht einige Euro weniger." Vertragliche Auflagen zur Beschränkung täten dem ganzen Stadtbild gut. Viele der jüngsten Bauprojekte gehen jedoch eher knapp über das Limit, als darunter zu bleiben. Für realitätsfern hält Leirer den Mietspiegel der Stadt. Die schriftliche Datenerhebung sei ungeeignet gewesen, um verlässliche Zahlen zu bekommen. Zudem sei der Rücklauf der Befragung so gering gewesen, dass diese kaum repräsentativ sein könne. So weise das offizielle Papier eine Durchschnittsmiete von 7,75 Euro pro Quadratmeter aus, die Immobilienportale kämen auf 9,60 Euro und die tatsächliche Bandbreite reiche von 5 bis 20 Euro.