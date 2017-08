Überlingen Landesstraße 200a: Storch kollidiert im Tiefflug mit Auto

Ein Storch, der die Landesstraße 200a am Donnerstag, gegen 16 Uhr, im Tiefflug überquert hat, ist dort mit dem Hyundai einer 39-Jährigen kollidiert, die von Tüfingen in Richtung Deisendorf fuhr, teilt die Polizei mit.

Der zwischen Dach und einer montierten Dachbox eingeklemmte Storch starb noch am Unfallort. Er wurde durch eine Tierpflegerin geborgen. Bei dem Unfall entstand eine Delle am Dach des Autos, berichtet die Polizei. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1000 Euro.