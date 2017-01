Überlingen Landesgartenschaugelände: Jugendliche bringen ihre Vorschläge zur Parkgestaltung ein

Stadtverwaltung und die LGS GmbH fragen nach den Ideen und Vorschlägen der Schüler für die Nachnutzung des Geländes. Vorschläge wie ein Beachvolleyballplatz oder überdachte Sitzmöglichkeiten gehören zu den meist genannten Vorschlägen.

Ein Beachvolleyballplatz, eine Freilichtbühne, ein Sandbereich, überdachte Sitzmöglichkeiten und eine legale Graffitiwand. Das sind die Favoriten von Überlingens Jugendlichen für eine Nachnutzung des Landesgartenschaugeländes.

Die Landesgartenschau GmbH hatte die Jugendlichen im Rahmen der Beteiligung von Bürgern eingeladen, ihre Ideen und Vorschläge mit einzubringen. "Wir bauen den Park ja nicht nur für uns, sondern vor allem für die nächste Generation", sagt Roland Leitner, Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH. Daher müsse man die Kinder und Jugendlichen mit einbeziehen, so Leitner. 32 Schüler im Alter von elf bis 18 Jahren von der Franz-Sales-Wocheler-Schule, der Gemeinschaftsschule Wiestorschule, der Realschule, des Gymnasiums, der Janusz Korczak Schule Linzgau und der Waldorfschule waren auf die Baustelle des Uferparks West eingeladen worden, um von Edith Heppeler, Leitung der Abteilung Planung, Bau und Betrieb der LGS GmbH und Manuela Schmidt von der Stadt Überlingen über die Arbeiten informiert zu werden. Auch Stadtjugendpfleger Juan Diabuno, der im Vorfeld Jugendlichen an einer Umfrage teilnehmen ließ, war mit von der Partie und stellte klar: "Wir wollen die Jugendlichen in die Planung für die Nachnutzung einbeziehen. Schließlich wollen sie sich ja hier bei Wind und Wetter treffen. Aber die Treffpunkte müssen auch interessant sein." Nach der Baustellenbegehung fuhr die Gruppe ins Jugendzentrum Rampe nach Nußdorf, wo die Jugendlichen ebenfalls ihre Ideen einbringen konnten. Um der Flut an Vorschlägen Herr zu werden, hat sich das Jugendreferat das Spiel "Landesgartenschau-Poly" ausgedacht.

"Prinzipiell handelt es sich hierbei um eine Monopoly-Version und anstatt Straßen gibt es bei dieser Variante verschiedene Projekte", erklärt Diabuno und ergänzt. "Diese können die Teams jedoch nicht kaufen, sondern müssen mit Punkten bewertet werden." Doch nur Punkte vergeben reicht dabei nicht. Für jedes Projekt müssen die Jugendlichen zudem Argumente liefern.

"Natürlich kann nicht alles umgesetzt werden, gleichzeitig wollen wir aber nicht nur in die Schublade planen", so Leitner. Die LGS GmbH arbeite mit der Stadt zusammen, um manche der Projekte schon vorher mit in die Planung einzubeziehen und umzusetzen. Außer auf der LGS-Fläche könne man die Ideen auch auf anderen Flächen umsetzen, etwa den Seesportplatz.

Vereine und Jugendorganisationen hatten nach dem Treffen die Gelegenheit, die Uferpark-Pläne und die Ergebnisse der Veranstaltung anzusehen. Das Greenteam, wie sich das Team der LGS GmbH nennt, klärte zudem Missverständnisse auf, wie etwa, dass im Uferbreich des Parks nicht geschwommen werden dürfe.