Überlingen Landesgartenschau wächst in den Bodensee

Ausnahmsweise sollen Bauwerke in der Uferzone gestattet sein: Landschaftsgärtner planen schwimmende Gärten zur LGS 2020, der Bodensee würde damit als Bühne für Mustergärten dienen.

Schwimmende Gärten: Sie wären ein Beispiel dafür, dass die Landesgartenschau Dinge ermöglicht, die sonst für unmöglich erklärt werden. Bauwerke, die dem Seeufer vorgelagert werden, sind auf dem Bodensee aus natur- und wasserschutzrechtlichen Gründen normalerweise ausgeschlossen. Beschränkt auf das Landesgartenschaujahr 2020 mache die Genehmigungsbehörde, das Landratsamt, aber eine Ausnahme, sagte Roland Leitner, der Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH.

Die Landschaftsgärtner fänden die Idee jedenfalls gut: Zur Landesgartenschau sollen im See vor Überlingen schwimmende Gärten entstehen, auf denen Landschaftsgärtner aus der Region Mustergärten anlegen. Wie Leitner sagte, wurde das Projekt dem Verband für Gartenlandschaftsbau vorgestellt und sei dort auf große Zustimmung gestoßen. „Die Landschaftsgärtner sind Feuer und Flamme.“ So etwas habe es auf einer Landesgartenschau noch nie gegeben.

Mit den schwimmenden Gärten bekommt die Landesgartenschau automatisch einen Flächenzuwachs. Es sei daran gedacht, sie vor der LGS-Geschäftsstelle (ehemals Haus des Gastes) anzulegen. Über die Größe könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte LGS-Sprecherin Petra Pintscher.

Nach einem ersten positiven Stimmungsbild gehe es nun darum, die Kosten zu ermitteln und die technische Umsetzbarkeit zu prüfen. Wenn alles glatt läuft, sei für das zweite Halbjahr 2019 mit dem Baubeginn zu rechnen. Das Landratsamt als zuständige Umweltbehörde stimme dem Projekt zu, wie Leitner sagte.

Auf Landesgartenschauen ist es üblich, dass Landschaftsgärtner eine Präsentationsfläche bekommen. Dort können sie ihre Leistungen darstellen, zudem ist der Verband selbstständig dafür verantwortlich, ein Publikumsprogramm zu initiieren mit ganz praktischen Tipps für Hobbygärtner, konzentriert am „Treffpunkt Grün“ auf der Landesgartenschau, wie Petra Pintscher erläuterte. Von Tipps zum Umgang mit dem Buchsbaumzünsler bis zum richtigen Dünger für Rosen seien der Themenvielfalt keine Grenzen gesetzt.

"Deal" zwischen LGS und Verband

Wie muss man sich einen schwimmenden Garten vorstellen? Die über dem Wasserspiegel erkennbaren Bereiche unterscheiden sich nicht von einem an Land gebauten Garten, so Petra Pintscher: „Mit Bäumchen, Grillplatz, mediterran, als ZEN-Garten.“ Der Phantasie der Landschaftsgärtner seien keine Grenzen gesetzt. Es sei durchaus denkbar, dass der eine oder andere Landschaftsgärtner zunächst den Rat eines Landschaftsarchitekten zu Rate zieht, weil die optische Einbettung in den Bodensee eine besondere Herausforderung darstellt, aber auch ungeahnte Möglichkeiten biete. Und unter dem Wasserspiegel? Welcher Unterbau geschaffen wird, das ist noch offen. Denkbar sei eine Art „schwimmende Wanne“, ein im Boden verankertes Gerüst oder ein schwimmender Steg, so Leitner. Die Kosten übernähmen die Landschaftsgärtner zu 90 Prozent, 10 Prozent kämen aus dem Budget der LGS GmbH. Leitner: „Das ist der Deal.“ Im Gegenzug erhalten die Betriebe eine phantastische Präsentationsfläche für potenzielle Neukunden. „Hier können die Betriebe zeigen, was sie können.“ Bei der LGS in Schwäbisch Gmünd hätten sich zwölf Betriebe beteiligt, in Überlingen rechne man mit einer ähnlichen Größe.

Schwimmende Gärten