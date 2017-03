Überlingen Landesgartenschau: Wunsch nach Essen aus der Region

Bei einem Fachgespräch in Überlingen, das die Grünen initiiert hatten, ging es um die gastronomische Ausrichtung der Landesgartenschau 2020 in Überlingen. Alle Gesprächspartner unterstützten den Wunsch nach der Verwendung regionaler Produkte. Das endgültige Konzept wird der Gemeinderat verabschieden.

Überlingen – Zwischen einer und eineinhalb Millionen Besucher werden an den knapp 200 Tagen der Landesgartenschau (LGS) im Jahr 2020 erwartet. Das sind durchschnittlich 6000 Menschen pro Tag, realistisch gesehen zwischen 1000 und 15 000, je nach Wochentag und Wetter. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Hahn zieht Vergleiche: "Wir werden 2020 mehrmals ein Promenadenfest haben", so voll wird es in Überlingen durch die LGS werden.

Die Grünen in Überlingen hatten daher zu einem runden Tisch eingeladen, um über Perspektiven und Ideen zu diskutieren. Denn die Besucher der LGS werden auch essen wollen. Aus eigener Erfahrung konnte Hahn von den vergangenen Gartenschauen berichten, dass diese "kulinarisch nicht immer gleich gut" waren.

Hahn sieht die Verköstigung der Besucher zunächst mal als logistische Herausforderung. Aber auch als Chance: die LGS mit Essen aus der Region. Das war auch der Titel des Fachgesprächs mit Roland Leitner als Geschäftsführer der LGS, Andreas Liebich vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Überlingen, Hubert Rauch vom Badischen Landwirtschaften Hauptverband (BLHV) Überlingen sowie dem Bio-Landwirt Walter Sorms.

"Wer sind die Partner, wie bereiten sie sich darauf vor?", fragte Leitner in Anbetracht der Aufgabe, in allen Bereichen der Landesgartenschau die Besucher versorgen zu müssen. "Das sehe ich nicht als Problem, sondern als Chance." Gleichzeitig aber fehlt nach seinen Worten noch ein Konzept, wie mit der Chance umgegangen werden kann. Ein Gastroberater, der sich mit den Besonderheiten in Überlingen befassen wird, soll hierzu ein Angebot machen. "Ich setze auf heimische Landwirtschaft und setze auf die Ausschreibung", sagte Leitner. Er warnte vor hohen Preisen und möglicherweise schlechter Qualität beim Essen. "Wir sind an die Ausschreibung gebunden." Er könne dem Aufsichtsrat und dem Gemeinderat Vorschläge unterbreiten. Es werde aber Aufgabe und Entscheidung des Gemeinderates sein, über das Konzept abzustimmen, sagte Leitner.

"Die Regionalität endet nicht in Frickingen", sagte Rauch. Es gebe hier fast alles. Die Frage sei nur, wo Regionalität endet. Er sieht zudem gewaltige Unterschiede zwischen einem Discounter und dem Wochenmarkt und stellte die Frage: "Wer bewirtschaftet den Laden?"

Sorms war begeistert von der Idee, die vielen Besucher mit Produkten aus der Region versorgen zu können. Da habe er zwei Anforderungen: "Wir müssen hohen Ansprüchen genügen und dürfen nicht zu teuer sein." Aber es sei für ihn eine große Chance "zu zeigen, was über Überlingen hinaus geht".

Liebich sprach gar von einem charmanten Gedanken für Überlingen. Er erinnerte an die Citta-Slow-Bewegung in Überlingen und warnte vor Currywurst und Pommes. Die Dehoga werde versuchen, auf regionale und biologische Produkte hinzusteuern.

Leitner betonte nochmals die logistische Aufgabe: "Wir brauchen jemanden, der das kann, tausende Gerichte rauszuhauen, wir brauchen einen leistungsstarken und erfahrenen Caterer." Dem Vorschlag aus dem Publikum, einzelne lokale Caterer mit zu berücksichtigen, erteilte Leitner eine Absage: "Dann ist es nicht mehr 100 Prozent LGS," damit würde die Konzession niedriger ausfallen. Dennoch gehe es ihm nicht darum, viel Geld aus den Gastronomen "rauszupressen".

Erst ab dem Jahr 2026 sind für Gartenschauen regionale Produkte verbindlich vorgeschrieben. "Wir werden die Möglichkeiten für 2020 ausloten und kreativ in das Vergaberecht einfließen lassen, wenn wir politische Beschlüsse haben."

Leitner erklärte aber, er könne sich immerhin vorstellen, in einem Pavillon Werbung für regionale Produkte zu machen und "ein paar hundert Quadratmeter zu reservieren".

Catering

Aufgrund der begrenzten räumlichen Möglichkeiten wird es weitgehend nicht möglich sein, sämtliche Speisen auf dem Gelände der Gartenschau frisch vor- und zuzubereiten. Auch die Lagerung und Kühlung von Speisen und Getränken ist auf dem Gelände an besondere Vorgaben geknüpft. Hinzu kommt ein wetter- und tagesabhängiger Bedarf an Speisen, die von einem einfachen Imbiss bis hin zum hochwertigen Menü reichen müssen, um den Bedürfnissen der Besucher gerecht zu werden. Neben Frühstück werden insbesondere Mittagessen und ein später Snack oder Kaffee und Kuchen nachgefragt.

Es gibt nur wenige Cateringbetriebe, die sich auf die Bewirtschaftung von Landesgartenschauen spezialisiert haben.