Überlingen Landesgartenschau: Familien haben viele Wünsche für die Spielelandschaft im Uferpark

Auf Einladung der Landesgartenschau GmbH sammeln Eltern und Kinder Ideen zu Spielgeräten im künftigen Uferpark West.

Das Interesse der Familien, die Landesgartenschau aktiv mitzugestalten, ist groß: Zahlreiche Eltern sind am vergangenen Freitagnachmittag mit ihren Kindern in den Familientreff Kunkelhaus gekommen, um ihre Vorstellungen und Wünsche im Hinblick auf die Gestaltung der Spielelandschaft auf dem künftigen Landesgartenschaugelände zu äußern.

Die Grundidee, die in der Planung bereits angedacht worden war, findet breite Zustimmung: „Thematisch soll es einen Bezug zum See, zur Fischerei geben“, erklärt Edith Heppeler von der LGS GmbH. Vom wippenden Ruderboot bis zur Lädine mit Kletternetz sollen die Kinder sich beschäftigen können.

Erste Bedenken werden bei den Eltern laut, als es darum geht, dass das knapp 600 Quadratkilometer große Gelände nur durch eine Hecke vom Wasser getrennt sei. „Ich fühle mich mit Zaun sicherer“ – diesem Gedanken schließen sich einige Mütter an. Während eine andere Mutter das Wasser gerne in der Spielelandschaft integriert sähe. „Die Seilbahn kommt immer“, sagt Petra Pintscher lachend, als ein Vater den Wunsch äußert. Auch der Vorschlag, Sportgeräte für Mütter zu installieren, findet Platz auf der Liste.

Von einer Schaukel über einen Barfußweg bis hin zu einem Kiosk mit Kaffee: Die Eltern wissen, was sie wollen. Von den mehr als fünfundzwanzig Vorschlägen gilt es am Ende des Nachmittages, sich auf zehn zu einigen. Mit dabei sind unteranderen Schaukeln, Trampolin und Klettermöglichkeiten. Dass sich die Vorschläge der Eltern damit gut mit den Wünschen der Kinder decken, zeigt sich als die bunten Bilder der Kinder präsentiert werden, die parallel in einem anderen Raum ihre Ideen sammeln durften: "Ich will eine große Rutsche", sagt der fünfjährige Adar. Auch ein großes Piratenschiff findet sich auf den bunten Bildern.

Die anwesenden Mitarbeiterinnen der LGS GmbH sind zufrieden mit dem Ergebnis: „Für uns ist das ein super Stimmungsbild. Und es freut mich, dass die Wünsche unserer bisherigen Planung entsprechen“, sagt Annette Stoll-Zeitler. Es zeige sich, dass man auf dem richtigen Weg sei.