Überlingen Landesgartenschau 2020: Kinder dürfen ihre Wünsche kneten

Die Landesgartenschau GmbH startet mit der Beteiligung verschiedener Zielgruppen. Die "Schukis" vom Bonhoeffer-Kinderhaus lassen ihrer Fantasie freien Lauf. Ihre Anregungen sollen sich in der Gestaltung des Spielgeländes niederschlagen.

Da haben sie einige Hausaufgaben bekommen, die Planer, Gestalter und Macher der Überlinger Landesgartenschau, die sich gestern mit den angehenden Schulkindern im Bonhoeffer-Kinderhaus trafen und Anregungen von den Jüngsten holten. Schließlich sollen auch sie sich vergnügen und wohlfühlen können auf dem Gelände. Eine echte Achterbahn, gerne mit Booten darauf, wird es aller Voraussicht nach nicht geben können, doch die Ideenvielfalt der Jungen und Mädchen war nahezu endlos. Kletterpyramide und Seilbahn, Trampolin und Hüpfburg, einiges davon wird mit Sicherheit Platz finden in den Entwürfen der Planer, die so nahe am Wasser auch die Themen Boote und Fischer einfließen lassen wollen.

"Macht mal die Augen zu und stellt euch euren Lieblingsspielplatz vor", hatte Andrea Siegel-Fröse, die die 32 "Schukis" in ihrem letzten Kindergartenjahr betreut, die Vorstellungskraft der Kinder erfolgreich auf die Probe gestellt. Edith Heppeler, Verantwortliche für Planung, Bau und Betrieb bei der LGS GmbH, erläuterte ihnen, was mit den Ideen geschehen soll und wo das Spielgelände entstehen soll, und Mitarbeiterin Christin Grob notierte sich alle Anregungen. "Wir wollen möglichst viele Ideen der Kinder bei der Konkretisierung der Planung umsetzen", betonte Pressesprecherin Petra Pintscher. Kindergartenleiterin Claudia Wetzel-Thiel und Dekanin Regine Klusmann von der Evangelischen Kirchengemeinde als Träger staunten ebenfalls nicht schlecht über die Kreativität der Kinder.

Zu Beginn hatte Andrea Froese die Kinder spielerisch auf die Schiene gesetzt, ihnen den Begriff Landesgartenschau quasi eingeflüstert und die Zeitdimensionen klar gemacht. "Fastnacht" lautete zwar die erst überraschende Antwort auf die Frage der Erzieherin, welches Jahr vor Kurzem begonnen habe. Doch dann kamen die Kinder mit 2017 der Sache schon näher, zählten die Jahre bis 2020 und mit vereinten Kräften konnten sie das eigene Alter errechnen, das sie im Gartenschaujahr haben werden. "Dann bin ich neun", sagte der sechsjährige Jonathan.

Schon bei der theoretischen Ideensammlung fiel den Jungen und Mädchen einiges ein. "Eine Seilbahn könnte man machen", erklärte der rührige Philipp. Oli wünschte sich eine richtige Achterbahn, der kleine Nick ein Piratenschiff. Mühe gaben sich die Kinder bei der Konkretisierung ihrer Anregungen in drei Arbeitsgruppen. Ein Drittel bekam eine Schere und durfte eine Collage mit bunten Bildern zusammenkleben. Eine Gruppe erhielt Buntstifte, um ihre Wünsche aufzumalen. Viel Fingerspitzengefühl bedurfte es schließlich, um mit Knete verschiedene Spielgeräte zu formen und damit quasi ein Modell für den Spielplatz zu erstellen. Nicht nur verschiedene Schaukeln, Rutschen und Klettergeräte modellierten die Kinder fantasievoll und füllten das Gelände mit ihren Anregungen. Zum Abschluss ging es noch an die Begrünung des Modells mit Ästen und Zapfen, die Frida und Mia in die Knetsockel steckten. Nebenan waren Oli und Philipp damit beschäftigt, mit viel Akribie ihre Traum-Achterbahn zumindest einmal zu Papier zu bringen. Dass sich die Ideensammlung gelohnt hat, darin waren sich alle Beteiligten einig.

Während die Anregungen der Kinder sich schon in der Planung des Spielgeländes für die Landesgartenschau selbst niederschlagen sollen und im Gartenschaujahr 2020 erlebbar sein werden, beginnt heute eine weitere Beteiligung für die Nachnutzung des Geländes. Hier können Jugendliche aus verschiedenen Schulen ihre Wünsche schon ab dem Vormittag in der "Rampe" formulieren und diskutieren. Am Abend ist dort ein Austausch mit Vereinen und Jugendorganisationen vorgesehen. Ziel ist es, schon im Vorfeld ein Auge auf die später notwendige Infrastruktur zu legen.

"LGS-Poly" für die Jugendlichen

Die Bürgerbeteiligung Jugend zur Nutzung des Parks nach 2020 beginnt heute in Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat in der "Rampe". Die Sprecher der Jugendlichen zwischen elf und 18 Jahren, die von ihren Schulen entsandt wurden, bekommen am Vormittag eine Baustellenführung und können anschließend beim vom Jugendreferat entwickelten LGS-Poly, analog zum Monopoly, ihre Wünsche bündeln.

Bei drei Jugendforen waren im Vorfeld schon Ideen gesammelt worden. Dazu gehörten unter anderem Beachvolleyball, eine Beach-Area, eine Chill-Out-Lounge, Outdoor-Fitnessgeräte, einen Meditationsraum, eine Handyaufladestation und WLAN, eine Graffiti-Wand und Grillstellen sowie ein Platz für Partys, Konzerte und Open-Air-Kino.

Daraus werden die Jugendlichen spielerisch ihre Schwerpunkte auswählen, denn nicht alles kann realisiert werden. Was nicht im Uferpark Platz findet, soll nach Möglichkeit auf anderen Flächen – wie zum Beispiel dem Seesportplatz umgesetzt werden.

Heute Abend findet um 18.30 Uhr ebenfalls in der Rampe die Veranstaltung für Vereine und Jugendorganisationen statt. Hier werden die Pläne zum Uferpark und die Ergebnisse der Veranstaltung vom Vormittag vorgestellt. Es folgt eine Diskussionsrunde. Damit beginnt die von der Koordinierungsgruppe des Gemeinderats beantragte Beteiligung. Am Dienstag, 24. Januar, sind die ersten bis vierten Grundschulklassen an der Reihe, bei Workshops in der Rampe ihre Vorstellungen einzubringen.