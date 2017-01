Überlingen-Deisendorf Landadeltreffen in Deisendorf: Narren feiern im Konfettiregen

Kanpp 1000 Hästräger ziehen beim Teilortetreffen durch Deisendorf. Die Narrenzünfte feieren ihre Freundschaft und die ausrichtenden Katzedopeschliefer ziehen eine positive Bilanz.

Was für eine prächtige närrische Stimmung: Fast 1000 Hästräger und Musiker haben am gestrigen Sonntag bei Kaiserwetter dem Narrenverein Katzedopeschliefer Disedorf anlässlich der Ausrichtung des "Teilortetreffens mit Freunden" ihre Ehre erwiesen. Während des von Narrenpräsident Roland Kretzer und Horst Schmidt, Vorsitzender der Vereinigung der Salemer Narrenzünfte, moderierten Umzugs kamen sowohl Teilnehmer als auch die Zuschauer auf ihre Kosten. „Narri Miau“ – der Narrenruf des Deisendorfer Narrenvereins – wurde nur allzu gerne angestimmt und war bis spät abends in allen Besenwirtschaften, von denen es nicht weniger als elf gab, immer wieder zu hören. Schließlich mussten 66 Jahre Disedorfer Fasnet, 55 Jahre Narrenfreundschaft mit den „Rickenbacher Hennen“ aus Salem, 20 Jahre „Schliefergruppe“ und 20 Jahre Holzmaske für Katze und Schliefer, den beiden Maskengruppen des Vereins, kräftig gefeiert werden.

Es sei ein kleiner Gewaltakt für die Deisendorfer, das Treffen auszurichten, sagte Kretzer beim gestrigen Zunftmeisterempfang im "Löwen", "der größte, den Deisendorf je hatte". Das Dorfgemeinschaftshaus wäre mit seinen rund 65 Sitzplätzen doch zu klein gewesen, sagte der Präse weiter und brachte seine Hoffnung auf ein neues Haus zum Ausdruck, das wegen der Landesgartenschau schon im Jahre 2019 fertig sein solle. Eine diesbezügliche Bestätigung erhielt Kretzer aber nicht – Sabine Becker beziehungsweise Jan Zeitler waren nicht vor Ort.

Wie fällt Ihre Bilanz aus? Es war für uns alle ein großer Tag und eine große Freude, was aber mit viel Aufwand verbunden war. Da wir kein großes Dorfgemeinschaftshaus haben, mussten wir elf Besenwirtschaften öffnen.

Wie lange haben die Vorbereitungen in Anspruch genommen? Wir haben vor rund einem Dreivierteljahr begonnen, das Teilortereffen vorzubereiten. Das ging eigentlich noch.

Wie viele Personen waren beim Umzug? Es waren 30 Vereine und Narrenvereine, darunter zehn Musikvereine, mit über 900 Personen. Es war das Größte, was Deisendorf je erlebt hat. Fragen: Holger Kleinstück

Bereits am Freitagabend hatten die Katzedopeschliefer zum Teilorte-Abend eingeladen. Als die Deisendorfer Piraten zum Narrenmarsch aufspielten, war die gute Stimmung durch nichts mehr zu bremsen. „Das ist wie so'n Kribbeln, jetzt, wo die Fastnacht losgeht“, freute sich Narrenmutter Peter Müller. Mit Klatschen, Pfeifen und fröhlichem Lachen wurden die Musikanten begleitet. „Mit Freunden zusammen feiern, sich auszutauschen und einfach einen schönen Abend zu genießen“, darüber freute sich Christian Bischoff von den Nesselwanger Biblisschiebern. „Unter guten Freunden kennt man sich“, so Peter Müller.

In diesem Sinne hatten er und seine „Dopeschliefer“ ein Spiel vorbereitet: Jeder Teilort musste einen anderen Teilort vorstellen – indem man das Dorfwappen malte oder die besonderen Merkmale des Ortes in Reimen vortrug. „Die Kameradschaft ist viel besser als früher“, bestätigte Michael Walser von den Nußdorfer Schnecken. Als Ralf Waibel von den Bonndorfer Kaientrolern seinen Rücktritt als Präsident bekannt gab, schaute er nostalgisch auf die Zeit mit närrischen Adel zurück: Er freue sich, dass die Teilorte so zusammen gewachsen seien. „Wir haben Tränen gelacht in den Sitzungen“, erinnerte er sich. Als Dankeschön überreichte er jedem der Präsidenten einen Pokal – ähnlich dem Wanderpokal, der seit Beginn der Landadeltreffen im Umlauf ist.

Wer nicht heil davon kam, war Roland Kretzer. Als schnurrende Katzen verkleidet, berichteten die Präsidenten von ihrem Leben mit Kretzer als Herrchen. Dicke, mit Lippenstift aufgemalte Kratzer musste der „Dopeschliefer“ einstecken. Um dem Ganzen ein Ende zu bereiten, wurde dem Präsidenten der „Disedorfer“ ein runder Schleifstein mit dem Dorfwappen aller Teilorte überreicht: Jeder der schnurrenden Präsidenten musste sich nun seine „Dopen“ schleifen lassen. Es war kein Zufall, dass ein runder Schleifstein überreicht wurde – bisher habe man sich gegenseitig immer mit runden Geschenken beschenkt, so Peter Müller.