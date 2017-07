Überlingen LGS-Plus-Programm bringt blühende Ideen

Lippertsreute will sich als "Obstgarten Überlingens" präsentieren, Nesselwangen plant eine Naturbühne und die Nachbarschaft Fischerhäuser Vorstadt/Grabenstraße möchte einen Spielbach für Entle und Bootle – das Landesgartenschau-Plus-Programm fördert Nachbarschaftsprojekte, der Ausschuss für Bau, Umwelt und Forst hat über drei Vorhaben gesprochen.

In Lippertsreute scharrt man mit den Füßen. "Wir wollen loslegen!", macht Ortsvorsteher Gottfried Mayer in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Forst deutlich. Hier wurden die ersten eingegangenen Stellungnahmen für das LGS-Plus-Programm behandelt und allesamt für förderfähig befunden. Außer Lippertsreute reichten auch Nesselwangen und die Nachbarschaft Fischerhäuser Vorstadt/Grabenstraße Anträge ein.

Die Laufzeit des Förderprogramms beträgt drei Jahre. Anträge aus den Ortsteilen, Vereinen, Verbänden und Einrichtungen sind also weiterhin möglich. Vielfältige Tätigkeiten plant die Gruppe "LGS-Lippertsreute" und deshalb sei es auch wichtig, bald loszulegen, um noch alles zu schaffen, sagt Mayer. Für einen Geschichtspfad sollen zunächst zehn Tafeln erstellt werden. Lippertsreute möchte sich aber noch viel mehr an der Landesgartenschau beteiligen: 2016/17 mit den nun beantragten Geschichtstafeln, 2017/18 mit dem Ausbau von Themenwegen, 2018/19 mit einer Dauerausstellung zum Thema Obst, die voraussichtlich im Rathaus stattfinden soll.

Teilorte haben viel vor

Zentrale Grundidee sei, Lippertsreute als Obstdorf und "Obstgarten Überlingens" zu präsentieren. Auch die Vielseitigkeit des Ortes mit Geschichte, Natur, Bioenergie, Leben und Arbeiten, Essen und Trinken solle dargestellt werden. Das Obstdorf soll zum Beispiel mit einem Obst-Lehrpfad, der genannten Ausstellung und Workshops zur Herstellung von Apfelsaft oder Marmelade präsentiert werden. Beim Themenschwerpunkt Wald soll es Wildkräuter- und geschichtliche Führungen geben, außerdem einen Lehrpfad zur Fauna und Flora im Wald.

Geplant sind außerdem ein Streichelzoo auf dem Bauernhof, Rundfahrten mit der Kutsche, Kochkurse, kostenloses Blumenpflücken auf einer eigens eingesäten großen Blumenwiese, ein Duftgarten, ein Kräutergarten, ein Apothekergarten und vieles mehr.

Beim Themenschwerpunkt Leben und Arbeiten soll es Attraktionen wie Schnapsbrennen, Brotbacken, Imkerei und Seilerei geben, um nur einige zu nennen, außerdem will sich Lippertsreute mit Besichtigungen und Führungen als Bioenergiedorf präsentieren und auch die Kulinarik soll nicht außer Acht gelassen werden: LGS-Gerichte soll es in der Gastronomie oder bei Brauern geben, ein LGS-Schorle zum Beispiel.

Nesselwangen plant eine Naturbühne für die Ortsmitte. Hier sollen Veranstaltungen wie öffentliche Konzerte, Musikproben des Musikvereins, kleine Vorspiele der Jungmusikanten, Freiluftgottesdienste, Kinderveranstaltungen und Sommertheater stattfinden. Geplant ist, das bestehende Gelände zu terrassieren. Zum Einsatz kommen dann zwei Reihen Steinquader aus Würzburger Muschelkalk, die untere Reihe soll über eine zusätzliche Stufe begehbar sein. So entstehen 40 Zentimeter hohe Absätze, die die Bühnenfläche von acht mal neun Metern rahmen. Zur besseren Nutzbarkeit, auch bei Regenfällen, wird die Fläche als Schotterrasen ausgeführt.

Spielbach für Kinder geplant

Kinder aufgepasst: Die Nachbarschaft Fischerhäuser Vorstadt/Grabenstraße plant einen Spielbach! Auf einem rund 200 Meter langen Abschnitt des Ebersbächle sollen die Kinder ihre "Bootle" oder "Entle" fahren lassen können. Nach einer gründlichen Reinigung und einer seitlichen Befestigung zur Grabenstraße hin, soll das Ebersbächle so gestaltet werden, dass es als fließendes Gewässer genutzt werden kann. Im Verlauf von etwa 200 Metern vom Franziskanertor bis zum Weltladen sollen einige kleine Hindernisse eingebaut werden, so dass die Kinder vom befestigten Randstreifen aus mit Hilfe eines Holzstabes die "Bootle" oder "Entle" durch die Strecke dirigieren können. "Die Nachbarschaft würde sich auch für die Zukunft verpflichten, das sanierte Bächlein bezüglich Sauberkeit in ihre Obhut zu nehmen", verspricht die Initiative in ihrem Antrag, der im Ausschuss thematisiert wurde. Das Ebersbächle beginnt etwa fünf Meter nach der Franziskanerbrücke, läuft entlang der Grabenstraße, unterquert auf Höhe des Weltladens die Straßen, fließt wieder offen entlang der Auferstehungskirche, überquert die Christophstraße und später die Klosterstraße. Letztendlich wird das Ebersbächle kurz vor dem See in den Forellenbach geleitet. Dieser fließt dann auf Höhe des Badgarteneinlasses neben der Fischerplattformzurück in den See.

LGS-Plus-Programm

LGS PLUS ist ein städtisches Förderprogramm für interessierte Überlinger Bürger. Dieses Programm fördert Projekte, die unmittelbar aus der Bürgerschaft vorgeschlagen werden und im Umfeld der Landesgartenschau entstehen oder stattfinden und/oder einen thematischen Bezug zum Thema Landesgartenschau im weitesten Sinne haben.