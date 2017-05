Überlingen LGS-Gastronomie: Wirte bieten mehr als Currywurst

Die Überlinger Wirte wollen bei der Landesgartenschau kulinarische Akzente setzen.

Die Landesgartenschau (LGS) wird im Sommer 2020 an Spitzentagen bis zu 12 000 Besucher nach Überlingen ziehen. Gäste, die sich nicht nur an den Blumen sattsehen, sondern auch beköstigt werden wollen. Bei der Hauptversammlung des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Ortsstelle Überlingen, stellte Oberbürgermeister Jan Zeitler den Stand der Dinge in Sachen LGS vor. Dabei ging er auf das Thema Catering ein: "Die Gastronomie wird ein Aushängeschild sein. Daher möchte ich frühzeitig mit Ihnen ins Gespräch kommen." Zeitler betonte, dass das "Abenteuer LGS" zahlreiche Chancen für die gesamte Stadt biete. Momentan sei man terminlich und wirtschaftlich voll im Plan. Um diese Position zu halten, ermunterte er die Gastronomen, sich Gedanken zu machen, welche Pakete sie schnüren könnten, um die Attraktivität der LGS kulinarisch zu steigern.

Das nahm Andreas Liebich, Ortsvorsitzender Dehoga, gerne auf. Er sagte, dass sich die Überlinger Gastronomen bald konkret mit dem Thema auseinandersetzen und mit einer Stimme sprechen wollen. Wie es weitergeht, beschrieb OB Zeitler: Die Gastronomie für die LGS werde ausgeschrieben – mit Standorten und Umfang. Das reicht vom Eis-Pavillon über das Café bis zum Gastronomiezelt mit warmen Mahlzeiten. Die Kapazitäten müssen so ausgelegt sein, dass es auch bei großem Ansturm nicht zu Engpässen kommt. Das könne nur ein erfahrener Caterer leisten. OB Zeitler plädierte für eine realistische Betrachtung, bei der man um preisgünstige Standards wie die Currywurst nicht umhinkäme. Daneben bieten sich Chancen, das Angebot zu ergänzen. Einzelne Anbieter bei der Ausschreibung zu berücksichtigen, hält Zeitler für problematisch. Deshalb riet er den Wirten, als Bietergemeinschaft aufzutreten und Pakete zu schnüren.

Liebich kann dieser Argumentation folgen: "Ein Caterer, der die Masse versorgt, ist bei diesen Größenordnungen unerlässlich. Wir werden kulinarische Akzente setzen." Ähnlich sieht das sein Kollege Peter Vögele: "Regionale, qualitativ hochwertige Produkte in der Menge und über Wochen anzubieten, ist nicht machbar." Sie wollen Konzepte entwickeln, die zur Stadt und ihren gastronomischen Schwerpunkten passen.