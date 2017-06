Überlingen LGS-Dialog mit Vereinen gut angelaufen

Hundert Repräsentanten füllten beim Dialog der Landesgartenschau den Museumssaal und dann den Garten. Die Bereitschaft zum konstruktiven Engagement und Miteinander war spürbar. Die Übergabe der Gartenschau-Fahne ist am 14. Oktober in Lahr.

Überlingen – Besser hätte der Dialog des Gartenschauteams mit den Vereinen kaum starten können. Nahezu 100 Vertreter der verschiedensten Organisationen vom Alpenverein über Fußball- und Golfclub bis zum Trachtenbund waren in den Museumssaal gekommen, um sich zu informieren und sogar schon erste Ideen zu formulieren. Die Bereitschaft zum Engagement und zum gemeinsamen Miteinander war regelrecht zu spüren. "Wir sind uns noch nicht ganz im Klaren, wie wir den Dialog fortsetzen wollen", erklärte Ansprechpartnerin Annette Stoll-Zeitler: "Wir wollen hier möglichst flexibel bleiben, treten Sie einfach mit uns in Kontakt." Unmittelbar vertiefen konnten die Teilnehmer diesen dann bei Gesprächen im kleinen Kreis im sonnigen Museumsgarten.

"Wir brauchen Sie alle", hatte Bürgermeister Matthias Längin appelliert: "Wir brauchen vor allem unsere 'organisierten und strukturierten Bürger', die wir in den Vereinen und deren vielfältigen Angeboten finden." Die Landesgartenschau beginne "für uns Überlinger" nicht erst am 23. April 2020. Umso wichtiger sei es, sich jetzt über Beiträge zum Programm gemeinsam Gedanken zu machen. Ein zweites Datum nannte Längin auch schon. Am 14. Oktober 2018 werde in Lahr – der nächsten Gartenschau-Stadt – die LGS-Fahne an Überlingen übergeben.

LGS-Geschäftsführer Roland Leitner skizzierte kurz das grundsätzliche Gestaltungskonzept, die verschiedenen Projekte und möglichen Standorte für Angebote und Veranstaltungen. Neben dem Bürgerpark selbst nannte er unter anderem eine kleine Naturbühne im St.-Johann-Graben, die neu gestalteten Menzinger-Gärten oder den veränderten Seesportplatz. Die seenahe und zentral gelegene Grünfläche sei wichtig, entspreche aber weder technisch noch in den Abmessungen formalen sportlichen Anforderungen. "Wir wollen hier moderne Sport- und Spielmöglichkeiten für alle schaffen, die Spaß machen", sagte Leitner.

Erste Kontakte habe es schon gegeben, erklärte Annette Stoll-Zeitler. Dazu gehörten unter anderem die Landfrauen, die Imker oder der Naturschutzbund, die ihr Engagement schon zugesagt hätten. Heidi Thies vom Kneipp-Verein versuchte den Teilnehmern die Sorgen vor Überlastung zu nehmen. "Wenn es bei Ihnen einen Landes- oder Bundesverband gibt, bitten Sie ihn um Mitwirkung." Als Beispiel hatte Annette Stoll-Zeitler schon den Deutschen Trachtentag bei der LGS in Öhringen genannt. "Das war eine tolle Veranstaltung." Auch in Überlingen stehe zum Beispiel ein Tauchclub schon mit dem Badischen Tauchsportverband in Kontakt.

Das traditionsreiche "Hohenloher Weindorf" sei in Öhringen mit großem Erfolg integriert worden, erklärte sie auf die Frage von Lothar Stolba, ob es 2020 ein Promenadenfest geben solle oder nicht. Konkrete eigene Vorstellungen nannte Thomas Weber vom Förderverein Sommertheater. In Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum habe man schon ein Historienspektakel "Überlingen 770 (!) bis 2020" auf der Hofstatt ins Auge gefasst.

Die nahezu hundert Vertreter der Vereine durften gleich ein Formular mitnehmen, in dem sie sowohl Ansprechpartner als auch gegebenenfalls Ideen eintragen können. Auch der Wunsch nach einem Besprechungstermin kann hier formuliert werden, um bei Bedarf Details vorab zu klären. Ansprechpartner für die Vereine ist Annette Stoll-Zeitler, die die Fachbereichsleitung "Ausstellung, Betrieb und Veranstaltungen" innehat (Telefon 0 75 51/30 99 73 90). Kontakt über Judit Burbott unter Telefon 0 75 51/3 09 97 39 15 oderj.burbott@ueberlingen2020.de. (hpw)