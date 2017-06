Überlingen LGS-Baustelle auf gutem Weg

Derzeit werden die Erdarbeiten abgeschlossen. Im Herbst soll die Bepflanzung beginnen

Es geht vorwärts mit der Baustelle auf dem künftigen Landesgartenschau-Gelände. Derzeit sind die Arbeiter dabei, den Oberboden für die Bepflanzung fertigzustellen, das berichtete LGs-Geschäftsführer Roland Leitner dem Gemeinderat in der Sitzung am Mittwochabend. Zuvor wurden Matten aus Kokosfasern verlegt, die verhindert werden sollen, dass das Erdreich bei Wellengang oder Starkregen abrutscht. Später löse sich das Material ökologisch auf, erklärte Leitner.

Im Herbst soll dann mit der Bepflanzung begonnen werden. Das sei wichtig, so Leitner, da die Pflanzen im Ausstellungsjahr dann nicht mehr wie neu gepflanzt aussehen und das Gesamtbild "einfach deutlich ansehlicher" sei. Parallel zu den Erarbeiten werden derzeit die ersten Wege angelegt und mit Stahlbändern eingefasst. Wie die alte Sandsteinmauer, deren Steinblöcke für den Bau der Treppen weiterbenutzt werden, haben die Planer auch die alte Betonmauer des Campingplatzes weiterverwertet. Klein gemahlen wird der Beton als Material für die Wege genutzt. Diese sollen verschiedene Breiten erhalten, jener direkt am See wird besonders breit gestaltet, "weil dort viele Menschen stehen bleiben und auch Familien mit Kinderwagen vorbeikommen müssen", so Leitner.

Oberbürgermeister Jan Zeitler gab derweil den Terminplan für das Pflanzenhaus bekannt. Nachdem sich der Gemeinderat im März auf einen Standort beim ehemaligen Haus des Gastes festgelegt hatte, soll es nun in die konkrete Planung gehen. So soll nach der Sommerpause im September ein erster Vorentwurf präsentiert werden, über einen endgültigen Entwurf soll der Gemeinderat Ende November entscheiden. Sollte diese Frist eingehalten werden, rechnet der OB mit einem Baubeginn in ziemlich genau einem Jahr und einer Fertigstellung im Juni oder Juli 2019. "Wir sind also Plan."

Unter Plan ist man hingegen beim Projekt LGS Plus. Bislang sind lediglich drei Projektvorschläge eingegangen – davon zwei aus den Teilorten und einer von einer Bürgerinitiative, wie Leitner auflistete. Die Entscheidung über Vergabe und Höhe der der Fördermittel wird der Bauausschuss im Juli treffen.