Überlingen Kurgebiet: Die meisten Klagen gegen Bebauungsplan Schreibersbild-/Seehaldenstraße abgewiesen

Der Verein "Lebensqualität Kurviertel" zeigt sich von der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim enttäuscht. Eine Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim habe Teile des Bebauungsplans Schreibersbild-/Seehaldenstraße in dieser Woche für unwirksam erklärt, weil zur Verbreiterung der Seehaldenstraße in bestimmten Bereichen Privateigentum in Anspruch genommen werde. Im Übrigen weise das Gericht die Klagen ab.

Das teilte Karin Degner, Vorsitzende des Vereins "Lebensqualität Kurviertel" mit. "Der Vorstand nimmt diesen Entscheidungstenor mit Bedauern zur Kenntnis", so Degner. Ob der Verein, der Sammelklage gegen die Stadt Überlingen erhoben hatte, in Revision geht, werde erst entschieden, wenn das Gericht seine Entscheidungsgründe nennt, möglicherweise erst nach der Sommerpause. Ebenfalls mit Verweis auf nicht vorliegende Entscheidungsgründe lehnte Bürgermeister Matthias Längin eine Stellungnahme ab. Der 3. Senat des VGH Mannheim hatte vergangene Woche in dieser Sache in einer mündlichen Verhandlung in Überlingen getagt.