Überlingen Kurgebiet-Bewohner möchten Bebauungsplan vor dem VGH Mannheim kippen

Der Verwaltungsgerichtshof entscheidet bis zum Dienstag, ob der Bebauungsplan Seehalden/-Schreibersbildstraße rechtens ist. Mehrere Bewohner im Kurviertel hatten eine Normenkontrollklage gegen den vom Gemeinderat im Juni 2015 verabschiedeten Bebauungsplan eingereicht. Inhaltlich verfolgen die Kläger ganz unterschiedliche Ziele.

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim bestätigt oder er kippt am kommenden Dienstag den Bebauungsplan Seehalden/-Schreibersbildstraße. Am Dienstag dieser Woche hatten sich die fünf Richter des dritten Senats in einer Verhandlung im Rathaus Überlingen die Argumente der klagenden Anwohner einerseits und der Stadtverwaltung andererseits angehört und sich im Kurviertel selbst ein Bild von den Gegebenheiten gemacht. Gegenstand ist ein im Gemeinderat im Juni 2015 nach 18-jähriger Beratung einstimmig verabschiedeter Bebauungsplan.

Die Bürger eint zwar der Kampf gegen den Bebauungsplan, ihre Ziele gehen teilweise aber in ganz unterschiedliche Richtungen. Dem Gericht liegen mehrere Klagen vor, darunter eine Sammelklage des Vereins "Lebensqualität Kurviertel" unter Vorsitz von Karin Degner und Hannes Ingerfurth. Die einen Kläger sehen ihr Eigentum in Gefahr durch eine eingeschränkte Bebaubarkeit, die anderen wiederum sehen den Grünbestand des gesamten Kurviertels in Gefahr durch eine von ihnen befürchtete ausufernde Bebauung. Wieder andere haben finanzielle Sorgen: Denn mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan hätte die Stadt die Möglichkeit, die Wohnstraßen zu sanieren und die Kosten wegen der formell erstmalig endgültig hergestellten Erschließung auf die Anwohner umzulegen. Ein Umstand, der auf viele Quartiere und Wohnstraßen in Überlingen zutrifft und Kosten je nach Grundstücksgröße in fünfstelliger Höhe verursacht. Oftmals ahnen die Käufer gebrauchter Immobilien gar nicht, dass zwischen Eigentümer und Stadt noch Rechnungen offen sind, zumal in gewachsenen Gebieten wie dem Kurviertel.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat nun zu prüfen, ob im Bebauungsplanverfahren formelle oder materielle Rechtsfehler begangen wurden. Ein formeller Fehler liegt nach Ansicht der Kläger vor, weil zwischen der öffentlichen Auslegung und dem Ratsbeschluss Änderungen vorgenommen wurden. Außerdem habe die Stadt im Bebauungsplanverfahren unzulässigerweise auf eine Analyse über die zu erwartenden Verkehrsströme verzichtet. Der Vorsitzende Richter erklärte, dass die Klage nur dann zum Erfolg führe, wenn die vermeintlichen Versäumnisse eine "Betroffenheit" auslösen. Konkret heißt dies in Bezug auf den Verkehr, dass der Plan gekippt werden könnte, wenn ein erheblicher Zuwachs an Autoverkehr im Wohngebiet zu erwarten ist, die Stadt dies aber unberücksichtigt ließ. Der Vorsitzende Richter deutete an, dass er diesen Zuwachs nicht sieht, weil er nicht erkennen könne, dass der Bebauungsplan eine Nachverdichtung auslöst. Im Gegenteil: Das Gericht traf mehrfach die Feststellung, dass der Bebauungsplan keine dichtere Bauweise zulasse als dies ohne Bebauungsplan nach den Grundsätzen der Umgebungsbebauung (Paragraph 34) möglich wäre. Ein Teil der Kläger bezweifelt dies, ein anderer beklagt dies.

Materielle Rechtsfehler liegen nach Ansicht der Kläger vielfach vor. Zum Beispiel habe die Stadt die Eigentümer von Bungalows benachteiligt, indem sie einer Aufstockung der Gebäude einen Riegel vorgeschoben habe. Und sie habe gegen das "Gebot der gleichen Lastenteilung" verstoßen, indem sie die Straßen einseitig in die eine oder andere Richtung ausbaue. Françoise Wilhelmi de Toledo, Vorstandsmitglied im Verein Lebensqualität Kurviertel und betroffene Eigentümerin, sprach davon, dass man ihr beim Ausbau der Seehaldenstraße, den sie für unnötig hält, ungleich viel mehr an wertvoller Fläche nehme, während auf der anderen Seite des Wegs nur eine Buchsbaumhecke stehe, die ohnehin vom Zünsler angefressen sei. Die Stadtverwaltung hielt dagegen, dass der Ausbau für Notfälle wichtig sei, zum Abtransport von Verletzten. Außerdem sei die Verwaltung bei der Straßenplanung dem Wunsch des Gemeinderats gefolgt, die Erschließungskosten so gering wie möglich zu halten. Der Vorsitzende Richter erklärte, dass die beklagten Punkte nur dann das Gesamtwerk ins Wanken bringen, wenn anzunehmen sei, dass der Gemeinderat bei einer anderen Aktenlage anders entschieden hätte. "Nein, hätte er nicht", vermutete Gemeinderätin Marga Lenski auf SÜDKURIER-Anfrage. Sie war wie ihr Ratskollege Raimund Wilhelmi bei der Abstimmung 2015 befangen und somit nicht stimmberechtigt. Der Bebauungsplan mache ja gerade Sinn, weil er die widerstreitenden Interessen der Eigentümer berücksichtige, sagte sie. Sie wünsche sich, dass das Gericht die Klage abweist.

Pappeln vor Gericht

Die drei Pappeln an der Schreibersbildkapelle haben es bis vor den Verwaltungsgerichtshof geschafft, quasi auf einem Nebenkriegsschauplatz. Die Bäume müssen nach Ansicht der Stadtverwaltung fallen, weil sie beim Straßenbau dauerhaft geschädigt würden. Das sei sogar bei Beibehaltung und Erneuerung der alten Trasse der Fall, so Amtsleiter Rolf Geiger. Die Kläger bezweifeln das und stellten einen Beweisantrag zur Klärung dieser Frage, wie sie überhaupt die Sinnhaftigkeit der Straßenverlegung und -Erneuerung bezweifeln und als Argument gegen den Bebauungsplan als solchen ins Feld führen.