Überlingen Kunst im Garten  Kultur im Kapuziner ab 5. August mit Kleinkunst, Konzerten, Operund Wortwitz

Kabarett, Livemusik und Unterhaltung, gepaart mit einem unvergleichbaren Ambiente: Das zeichnet das 22. Kleinkunst- und Comedy-Festival „Kunst im Garten – Kultur im Kapuziner“ aus, dessen 18 Veranstaltungen ab 5. August im Badgarten beziehungsweise in der ehemaligen Kapuziner anstehen.

Reinhard A. Weigelt von „RAW – Bodenseeevent“ ist zum 17. Mal in Folge Veranstalter in Alleinregie von „Kunst im Garten – Kultur im Kapuziner“. „Wir sind stolz, so ein qualitativ hochwertiges, abwechslungsreiches, sommerlich-leichtes Programm mit unseren Unterstützern auf die Beine stellen zu können und rechnen mit reger Teilnahme der Überlinger und unserer Gäste, damit das Festival auch 2017 zu einem Erfolg wird“, sagt er. Der SÜDKURIER ist Medienpartner, die Volksbank unterstützt das Festival.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr kooperiert Weigelt auch dieses Mal mit der "Kleinen Oper am See". Die Sänger und Musiker werden „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, mit der der Verein vor sechs Jahren debütierte, in einer Neuinszenierung an vier Abenden aufführen. Die Opern mit garantiertem Spaßfaktor sind mittlerweile eine Marke im kulturellen Leben der Stadt Überlingen geworden. Besonders freut sich der Veranstalter, dass Stephan Sulke auf seiner voraussichtlichen Abschiedstournee mit seinem neuen Programm „Liebe ist nichts für Anfänger“ dabei ist. „Eine Sensation, dass er nach Überlingen kommt“, so Weigelt.

Mit Bernd Kohlhepp und Uli Boettcher sind zwei Säulen des Programms wieder dabei. Kohlhepp wird im Rahmen von Hämmerle-TV „Das Programm bin ich“, Boettcher "Silberrücken im Nebel" aufführen. Als „Meister des Wortes“ bezeichnet Weigelt Marcus Jeroch, der mit „Seh Quenzen II – Wortsetzung folgt“ Wortakrobatik vom Feinsten präsentiert. Das Duo "Dui do on de sell", laut Weigelt die Überraschung des vorigen Jahres, ist mit neuem Programm, die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Lisa Fritz das erste Mal mit dabei. Eine Kubanacht verspricht sich Weigelt den „Soneros de verdad“, ein Meer mit Licht und Kerzen kündigt er das „Leonard Cohen Project“ an. „Es ist ein kleines, aber feines Festival mit tollem Ambiente, das nah am Menschen ist“, sagt Weigelt.