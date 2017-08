Überlingen "Kultur im Kapuziner": Therapie für Smartphone-Zombies

Chatten statt reden, twittern statt flirten: Patrizia Moresco nimmt sich bei "Kultur im Kapuziner" den neuen Zeitgeist vor.

Sie erhebt sich gegen den neuen Zeitgeist, nichts und niemand bleibt verschont, am wenigsten sie selbst: Patrizia Moresco ist zurück bei „Kultur im Kapuziner“ und präsentiert am Mittwoch, 16. August, 20.30 Uhr, ihr neues Programm, teilt der Veranstalter in einem Pressetext mit.

Moresco hat es auf die Smartphone-Zombies abgesehen, deren Blicke auf die Displays gerichtet sind, statt auf die reale Welt: chatten statt reden, twittern statt flirten. Coffee to Go und Red Bull halten die Zombies auf Trab und zum Entspannen hecheln sie ins Yoga. Selbstverwirklichung ist keine Option mehr, sondern Pflicht. Und das bitte zackig, irgendwo zwischen Gärtnern und Burn-out, damit man schnell noch mit der Thermomix-App eine vegane und glutenfreie Suppe kochen kann.

Es ist klar, die Menschheit wird aussterben. Davon ist Moresco überzeugt. Personen, die sich jetzt in den Smartphone-Zombies wiedererkannt haben, sei das Programm als Therapie empfohlen, heißt es in der Mitteilung. Alle anderen können ebenfalls einen extrem vergnügten Abend erleben, wie der Veranstalter verspricht.

"Kultur im Kapuziner" beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr, Kassenöffnung um 19.15 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro, an der Abendkasse 26 Euro. Reservierung unter Telefon 0 75 51/6 82 86, karten@kultur-im-kapuziner.de oder bei der Tourist-Info, Überlingen am Landungsplatz. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.kultur-im-kapuziner.de