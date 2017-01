Überlingen Küchenbrand: Mädchen muss mit Rauchvergiftung in Klinik

Das Mädchen versucht gemeinsam mit den Nachbarn, mithilfe eines Feuerlöschers die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr verhindert, dass sich Feuer und Rauch ausbreiten.

Als ein Mädchen am Donnerstag, gegen 18 Uhr, einen Brand in der Küche der elterlichen Wohnung auf dem Schatzberg entdeckte, verständigte es erst die Nachbarn, welche sofort die Feuerwehr alarmierten. Anschließend kehrte das Mädchen mit den Nachbarn in die Wohnung zurück, um mit dem Feuerlöscher die Flammen zu bekämpfen. Dabei zog es sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste in die Kinderklinik nach Singen gebracht werden, teilt die Feuerwehr mit. Derweil drangen Einsatzkräfte in die Wohnung ein, um zu verhindern, dass sich Feuer und Rauch ausbreiten. Durch das frühe Erkennen des Brandes und das engagierte Eingreifen von Nachbarn und Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert, schreibt die Wehr.