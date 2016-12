Überlingen Krippe sollte den Glauben näherbringen

Adventskalender der verschwundenen Dinge: Die Krippe aus der Franziskanerkirche ist inzwischen im Museum zu sehen.

Sie ist verschwunden, an verschiedenen Stellen in Einzelteilen wieder aufgetaucht und nun komplett im Museum zu sehen: die Krippe aus der Franziskanerkirche. Denn dort befand sich sehr wahrscheinlich bis zur Säkularisation die riesige Krippe, die jetzt im ersten Obergeschoss des Reichlin-von-Meldegg-Hauses steht. Kustos Peter Graubach kann ihre wechselvolle Geschichte erzählen: Seit dem Barock, erklärt er, hätten die Franziskaner Krippen gern dazu verwendet, "dem einfachen Volk" die Glaubensgeschichte zu vermitteln. "Es waren ja Schaubilder des gesamten Lebens Jesu Christi und sie zeigten nicht nur Jesu Geburt, die Verkündigung und die Anbetung, sondern auch die Flucht nach Ägypten, die Beschneidung Jesu und die Hochzeit zu Kaana."

Die Krippe im Museum sei daher eine sogenannte Simultankrippe. Unzählige solcher Krippen habe es damals gegeben, die meisten von ihnen seien aber bei der Säkularisation, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, zerstört worden. Die Krippe aus der Überlinger Franziskanerkirche entging diesem Schicksal: "Bei uns hat man die Krippe in Privathaushalte gerettet", erzählt Peter Graubach. "Die Krippe aus der Franziskanerkirche war in der ganzen Stadt verstreut." Bis es sich schließlich zwei Überlinger Familien, die Familie Gottfried-Müller und die Familie Baur-Stadler, zur Aufgabe machten, die Krippenfiguren wieder zusammenzuführen. "In ganz Überlingen haben die Familien die Krippenfiguren aufgekauft und in zwei Etappen zu uns ins Museum gegeben", erzählt Graubach. "Die Familie Gottfried-Müller sammelte über 500 Figuren, 107 kamen von der Familie Baur-Stadler."

Aber auch in jenen Zeiten, als sie weder im Museum, noch in der Franziskanerstraße stand, war sie in Überlingen zu sehen, wenn auch nicht an einem Ort: Nachdem die Überlinger die Krippenfiguren gerettet hatten, waren sie ja nun in den verschiedenen Häusern verteilt. "Und da entwickelte sich in Überlingen der Brauch des Krippenschauens", berichtet Peter Graubach. "Es gab in Überlingen sehr viele Familien, die große Weihnachtskrippen hatten, die Tür stand jedem offen, man konnte ins Haus hineingehen und beten. Von Haus zu Haus", sagt Peter Graubach. Und in diesen Krippen befanden sich dann eben auch die Figuren aus der Franziskanerkirche.

Wie lange dieser Brauch währte? Von einem Tag auf den anderen sei er nicht verloren gegangen, sondern habe langsam abgenommen, schildert Graubach. "Das ist die gleiche Entwicklung wie die, dass man heute seinen Nachbarn nicht mehr kennt." Ab 1914 jedenfalls wurden die Krippenfiguren aus der Franziskanerkirche aufgekauft und später dem Museum verkauft, wo sie seit 1929 präsentiert werden.

Allerdings, sagt Peter Graubach, gebe es keine schriftlichen Quellen, die belegen, dass die Krippe wirklich aus dem Franziskanerkloster stammt. Man gehe jedoch stark davon aus. "Allein die Größe zeigt, dass sie unmöglich in einem Privathaushalt gestanden haben kann." Außerdem sei Jesus bei der Fastenszene als Bettelmönch dargestellt, das deute auch wieder auf die Franziskaner hin. "Und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass alle Krippenfiguren zu einer Krippe gehören und sechs verschiedene Leute dran gearbeitet haben."

Der Heilige Franziskus werde fälschlicherweise oft als Krippenvater bezeichnet, weil er 1223 in einer Höhle ein Krippenspiel aufführte. "Aber eine Krippe hat er nicht gebaut, das kam erst nach der Reformation", sagt Graubach.