Überlingen Kripo ermittelt wegen Kunstwerken ungeklärter Herkunft

Die Staatsanwaltschaft Konstanz ließ Anfang Februar bei einem Kunsthändler in Überlingen mehrere Kunstwerke beschlagnahmen. Der Händler sieht sich als Opfer und sagt, er habe die Gemälde auf seiner Homepage ausgestellt und sie noch nicht mit einem Preis versehen gehabt.

Wenn die Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft eine Kunstgalerie wäre, würde ein Besuch dort derzeit lohnen. Zu sehen sind seit 8. Februar schöne Kunstwerke eines lebenden Malers – oder Gemälde, die von eben jenem bekannten Maler stammen könnten. So ganz geklärt ist das nicht. Und genau deswegen hat der Überlinger Kunsthändler Ulrich Köberle Ärger mit der Staatsanwaltschaft.

Köberle bekam Anfang Februar Besuch von der Kripo. Wie der Antiquitätenhändler bestätigt, haben die Beamten einige Kunstwerke beschlagnahmt, um zu prüfen, ob sie unrechtmäßig in den Handel gelangten. Köberle sieht sich als Opfer. Er habe die Werke noch gar nicht mit einem Preisschild versehen, sondern eher ausgestellt, um – so war sein Plan – in nächster Zeit die Echtheit der Gemälde zu prüfen, also in die Provenienzforschung einzusteigen, bevor er die Bilder aktiv zum Kauf angeboten hätte.

Der Fall zeigt, auf welch' dünnem Eis sich Kunsthändler bewegen. Denn Gewissheit über die Echtheit eines Kunstwerks kann nur schwerlich garantiert werden. So lange keine Gewissheit besteht, muss der Kunde ausdrücklich darüber aufgeklärt werden. Wie das üblicherweise zu geschehen hat, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen (siehe Beitrag unten).

Eine größer angelegte Polizeiaktion bleibt in den engen Gassen von Überlingen nicht lange ein Geheimnis. So auch der Besuch der Polizei bei Köberle nicht. Wobei der Sänger und Kunsthändler auch kein Problem damit hat zu bestätigen, dass die Ermittler seinem Antiquariat einen Besuch abstatteten und mehrere Gemälde beschlagnahmten. Von mehreren Dutzend ist die Rede, sie sollen von einem deutschen Künstler stammen, dessen Gemälde hohe Preise erzielen. Weder Zahl noch Namen gibt Köberle bekannt. Er bestätigte im Gespräch mit dem SÜDKURIER aber folgenden Sachverhalt: Nach dem Erwerb mehrere Kunstwerke aus einer seriösen Quelle habe er die Stücke auf seiner Internetseite ausgestellt, samt Vita jenes Künstlers, von dem diese Werke stammen könnten. Die Betonung legt er auf den Konjunktiv. Er wisse noch nicht zweifelsfrei, dass die Kunstwerke von besagtem Künstler stammen, vielmehr stehe er noch am Beginn der Provenienzforschung. Das Ergebnis nicht abwartend, habe er die Werke schon auf seiner Internetseite ausgestellt. Den Namen des möglichen Künstlers habe er hier in Anführungszeichen gesetzt. Nach Köberles Lesart ist dies ein Hinweis darauf, dass die Signatur auf dem Bild zwar diesen Namen vorgibt, die Echtheit aber noch ungeprüft ist. Von dem Ergebnis der Echtheitsprüfung sei ja der Preis geradezu in starkem Maße abhängig – aber weil dieses Ergebnis noch nicht vorlag, habe er auch noch gar kein Preisschild an das Werk geheftet. Für den angenommenen Fall, dass sich ein Interessent gemeldet hätte, hätte er ihm, so sagt Köberle, selbstverständlich mitgeteilt, dass die Herkunft noch unklar ist. Die besagte Internetseite ist nicht mehr abrufbar, und ein Verkauf fand nach Köberles Informationen nicht statt.

Der Käufer eines Kunstwerkes, ob er nun Händler oder Konsument ist, Sammler oder Kapitalanleger, ist generell in der Gefahr, eine Fälschung zu erwerben. Es gibt Werkverzeichnisse, doch beruhen sie, wenn der Künstler sie nicht zu Lebezeiten selbst anlegte, nur auf einer stilkritischen Prüfung oder der Provenienzforschung. Es gibt Expertengutachten. Doch auch hier gibt letztlich das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit und Sachkenntnis eines Experten den Ausschlag. Expertentum ist kein geschütztes Berufsbild. Wohl dem, der es sich gleich mehrere Expertisen leisten kann.

In dem nun angezeigten Fall, für den sich die Staatsanwaltschaft interessiert, handelt es sich um das mögliche Werk eines lebenden Künstlers. Läge es da nicht nahe, im Atelier nachzufragen, ob das Werk dort entstanden ist? Für Köberle nicht, denn es sei nicht unbedingt mit einer wahrhaftigen Antwort zu rechnen. Vielmehr könne der Künstler ja das Interesse verfolgen, die Zahl seiner Werke niedrig und den Preis damit hoch zu halten. Oder möglicherweise handelt es sich um sehr frühe Werke, von denen der Künstler möglicherweise nichts mehr wissen wolle.

Zu einem Fall für die Ermittler wird der allgemeine Kunsthandel letztlich immer nur dann, wenn der Verdacht besteht, dass hier jemand wissentlich und wollend eine Tatsache vortäuschte und einen Kunden in die Irre führte, wodurch dieser einen Vermögensschaden erlitt, weil der Gegenstand nicht das ist, was er glaubte, dass es sei. Das wäre dann Betrug oder versuchter Betrug. Die Konstanzer Staatsanwaltschaft bestätigte auf SÜDKURIER-Anfrage, dass sie Ermittlungen gegen Köberle führt. Wie der Vorwurf genau lautet, sagte die Ermittlungsbehörde nicht. Ermittlungen können dazu dienen, einen Verdacht zu erhärten. Sie folgen aber auch dem Auftrag, Vorwürfe aus der Welt zu schaffen. Köberle hofft, dass er am Ende die Kunstwerke zurückerhält, damit sie nicht in der Asservatenkammer, sondern in seinem Laden Beachtung finden.

Fragen rund um den Handel mit Kunstwerken ungeklärter Provenienz