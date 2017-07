Überlingen und Region Kreisfeuerwehrsprecher Christian Gorber: "Wir haben unglaublich Glück gehabt"

Die Feuerwehr zieht nach dem Unwetter am Samstag Bilanz. Für die Betroffenen beginnen derweil die Aufräumarbeiten.

Bei der Feuerwehr ist am Montag großes Reinemachen angesagt. Pumpen werden geputzt, Einsatzfahrzeuge geschrubbt und die Feuerwehrleute haben Zeit durchzuschnaufen. Nach 485 Einsätzen wegen Starkregens am Samstagabend verlief der Sonntagabend für die Wehren im Bodenseekreis "relativ entspannt", sagt Kreisfeuerwehrsprecher Christian Gorber. Die Einsatzkräfte mussten nur noch 25 Mal ausrücken. "Größtenteils haben sich Leute gemeldet, die über das Wochenende verreist waren und nach ihrer Rückkehr die Bescherung im Keller entdeckt haben." Nur in zwei Fällen sei es zu kritischeren Situationen gekommen. In Nesselwangen löste sich eine Schlammlawine, beim Seeuferfest in Nußdorf wurde ein großes Zelt vom Wind angehoben und mehrere Meter weit geworfen.

Verletzt wurde, wie schon beim Unwetter am Tag zuvor, niemand. "Wir haben unglaublich Glück gehabt", sagt Christian Gorber. Angesichts der Vielzahl von Notrufen sei das schon bemerkenswert. Gorber ist die Erleichterung anzumerken, zu präsent ist ihm noch die Ausnahmesituation von Samstagabend. "Das war schon extrem", sagt er. Während ein Teil seiner Kollegen damit beschäftigt war, geflutete Keller im Landratsamt leer zu pumpen, saß er nebenan in der Leitstelle und half bei der Koordination der Notrufe.

Rund 750 Anrufe, so schätzt Gorber, sind zwischen 18 und 24 Uhr eingegangen. Nicht allen konnte geholfen werden. "Da muss man priorisieren", erklärt Gorber. So hat etwa die Befreiung der Bundesstraßen von umgestürzten Bäumen und Wasser einen hohen Stellenwert, da diese den Einsatzkräften als wichtige Verbindungsstrecken dienen. Bei Notrufen wegen vollgelaufener Keller wird die Priorisierung den Wehren der Gemeinden überlassen. In der Regel legt eine Führungskraft nach der Besichtigung der Orte eine Reihenfolge fest. "Keller mit Ölheizung gehen zum Beispiel vor Keller mit Gasheizung", erklärt Gorber, da hier der Schutz der Allgemeinheit vor der der Einzelperson Vorrang habe. Zudem müsste für den Fall von anderen Notrufen immer ein Teil der Einsatzkräfte in Bereitschaft auf der Wache bleiben. "Da bitten wir einfach um Geduld."

Um die Einsatzkräfte zu entlasten, sind die Feuerwehren darauf angewiesen, dass die Menschen selbst zur Tat schreiten. Am Telefon gebe die Leitstelle entsprechende Hinweise. So sei dringend darauf zu achten, dass die Sicherungen herausgenommen werden, bevor man zum Eimer greift, sagt Gorber. "Man darf nicht vergessen, dass fast immer Strom im Spiel ist." Natürlich habe es auch Anrufer gegeben, die sich verärgert zeigten, als sie vertröstet wurden, "aber die überwiegende Mehrheit hat mit sehr viel Verständnis reagiert".

Für viele Betroffene haben am Montag die Aufräumarbeiten begonnen – so auch bei Manfred Lang, Inhaber des Hotels Residenz am See in Meersburg. Bei einem Nachbarn hatte am Samstagabend der Hang nicht standgehalten und war in den Außenbereich der Residenz abgerutscht. Große L-Steine schleuderten den Berg herunter. Die Steine waren eigentlich zur Hangsicherung gedacht. Auf der Grundstücksgrenze stand eine intakte Mauer. Der Garten der Residenz wurde umgehend durch die Feuerwehr gesperrt. Mehr unternahmen die Einsätzkräfte jedoch nicht. Die mehr als 20 Kilogramm schweren Steine, Matsch, Geröll und kaputte Fliesen zeugen noch am Montag von dem Hangrutsch. Um die neuerliche Sicherung müssen sich die Anlieger selbst kümmern und sind etwas ratlos. "Dann steht man da und weiß gar nicht, was man machen soll", sagt Hotel-Inhaber Manfred Lang. Ihm ist wichtig, dass die L-Steine, die lose sind, so schnell wie möglich wegkommen. Denn er hat Sorge wegen kommender Regengüsse. "Es ist erschreckend, dass ein L-Stein so weit fliegt", sagt Lang und deutet auf ein Exemplar, das etwa 50 Meter unterhalb der Grundstücksgrenze zum Liegen kam. Gedacht ist der Außenbereich für die Restaurant- und Hotelgäste. Momentan können sie ihn nicht mehr nutzen. Fachpersonal soll es nun richten. Die beiden Nachbarn sind auf der Suche.

Angst, dass der Keller wieder vollläuft

Von den verheerenden Folgen der diesjährigen Regenschauer ist Cosima Böhler bislang verschont geblieben. Dafür erwischte es die Frickingerin letztes Jahr gleich zwei mal innerhalb von vier Wochen. Als Folge der starken Unwetter im vergangenen Juli war der Weinbach in Frickingen über die Ufer getreten und hatte Straßen, Gärten und Häuser geflutet. Auch der Hof, auf dem Böhler mit ihrer Familie lebt, stand unter Wasser. "Wir mussten den Schlamm aus Hof und Pool mit einem Bagger und der tatkräftigen Unterstützung von Freunden und Verwandten beseitigen", erklärt sie. Zwar hatte die Gemeinde schon nach der ersten Überflutung Maßnahmen zur Vorsorge ergriffen, der Regen kam jedoch schneller als gedacht. Bürgermeister Jürgen Stukle war gerade dabei, gemeinsam mit Ingenieuren ein Zukunftskonzept herauszuarbeiten, als das zweite Unwetter für Verwüstung sorgte. Deswegen wurden die Frickinger selbst aktiv und bauten Dämme und Mauern an Grundstückgrenzen und Hofeinfahrten. So auch Böhlers Nachbarin Elke Barth-Keller: "Jedes Mal wenn wir für ein paar Tage wegfahren, verbarrikadieren wir das ganze Haus. Wir haben Angst, dass der Keller uns ein drittes Mal vollläuft." Aus Rücksicht gegenüber den schweren Einsätzen und um die Rettungskräfte zu entlasten, alarmierten beide Betroffenen nicht die Feuerwehr. "Die hatte schon genug zu tun", so Barth-Keller. Stattdessen packte die gesamte Dorfgemeinschaft gemeinsam an.