Überlingen Kommt jetzt das Gewerbegebiet bei Andelshofen?

Wie aus der Tagesordnung zur Gemeinderatsitzung am kommenden Mittwoch hervorgeht, plant die Stadt Überlingen gemeinsam mit Sipplingen und Owingen ein interkommunales Gewerbegebiet östlich von Andelshofen zu schaffen.

Es hat schon eine gewisse Ironie, dass eine Beschlussvorlage zum Thema Gewerbegebiet bei Andelshofen, die die Stadtverwaltung am kommenden Mittwoch in den Gemeinderat einbringen möchte, noch mit dem Namen Sabine Beckers unterzeichnet wurde. Dabei ist die ehemalige Oberbürgermeisterin in Sachen Entwicklung von Gewerbeflächen nicht gerade mit großem Eifer in Erscheinung getreten. Vielmehr sind in den vergangenen Jahren immer wieder Unstimmigkeiten zwischen der Stadtverwaltung und dem Regionalverband öffentlich geworden. Im Oktober 2014 hatte die CDU-Fraktion nochmals versucht, das Thema zu befeuern. "Wenn für Sabine Becker die Wirtschaftsförderung Chefsache ist, dann sind wir schon der Meinung, dass sie hier mehr Tempo reinbringen muss", sagte Günter Hornstein damals.

Dieses geforderte Tempo will nun scheinbar Beckers Nachfolger Jan Zeitler in die Sache bringen. Wie aus der Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch hervorgeht, beabsichtigt die Stadt, gemeinsam mit den Gemeinden Owingen und Sipplingen ein interkommunales Gewerbegebiet östlich von Andelshofen zu schaffen. In diesem Bereich stünden mit 17,2 Hektar in privatem und 19 Hektar in städtischem bzw. spitälischem Eigentum ausreichend Flächen zur Verfügung, um den Fehlbedarf aller drei Gemeinden abzudecken, heißt es.

Die Voraussetzung für eine Erweiterung der Wohn- und Gewerbenutzung seien in diesem Gebiet sehr gut: Gute Anbindung an das Verkehrsnetz (B 31 neu, L 200), große Zahl gewerblicher Arbeitsplätze, zahlreiche Handelseinrichtungen für den täglichen Bedarf, Lage nahe der Kernstadt, kurze Wege zwischen Wohnen, Arbeiten und Versorgung, gute topografische Voraussetzungen, keine Schutzgebiete.

Aus Sicht des Regionalverbands sei ein interkommunales Gewerbegebiet sehr zu begrüßen, schreibt die Stadt. Hierfür sollten sich die drei Gemeinden über ein entsprechendes rechtliches Konstrukt (Zweckverband, GmbH, etc.) einigen. Für diese Gespräche erhofft sich die Verwaltung am Mittwoch die Zustimmung des Gemeinderats.