Überlingen "Königin der Nacht" in voller Blüte im Stadtpark

Ein Kaktus sorgte für seltenes Naturspektakel im Stadtpark. Dies war allerdings von kurzer Dauer. Wer Donnerstag- und Freitagnacht da war, staunte nicht schlecht.

Ein seltenes nächtliches Naturschauspiel war diese Woche in der Kakteensammlung im Stadtpark zu erleben: Mittwoch- und Donnerstagnacht gegen 20 Uhr öffneten sich die ersten Blüten der "Königin der Nacht", eine Stunde später standen sie in voller Pracht, gegen Mitternacht war fast alles wieder vorbei. Bei der "Königin der Nacht" (Selenicereus grandiflorus) handelt es sich um eine Kakteenart, die nur ein Mal im Jahr und nur nachts blüht. Die Blüten sind dabei nur wenige Stunden geöffnet und erreichen einen Durchmesser von 30 Zentimeter.

Normalerweise ist diese Kakteenart in Mexiko, der Karibik und im Süden der USA beheimatet. Ein Exemplar steht auch in der Kakteensammlung der Stadt Überlingen. In dieser vielleicht größten öffentlichen Sammlung Deutschlands befinden sich mehr als 5000 Kakteen, die älteste Pflanze ist mehr als 120 Jahre alt. Dank dem milden Klima am Bodensee sind die Kakteen in den Sommermonaten als Freilandgewächse im Stadtpark zu bewundern. Dort zog das nächtliche Naturschauspiel zahlreiche Besucher an, die im fahlen Licht einer Laterne die Blüte der Kaktee bestaunten. Die ersten acht Blüten öffneten sich bereits Mittwochnacht und hingen am Donnerstag verwelkt herunter. Donnerstagnacht öffneten sich 14 weitere Blüten. "So viel Blüten hatte die noch nie", berichtete eine begeisterte Besucherin. Doch die zweite Blüte war gleichzeitig auch ein sehr kurzes Schauspiel, denn ein aufziehendes Gewitter beendete schon gegen 23 Uhr die Blühparty der "Königin der Nacht".

Einige ältere Überlinger Kakteenliebhaber berichteten in der Euphorie des nächtlichen Blühzaubers noch von einer anderen "Königin der Nacht" in Überlingen: Während der französischen Besatzung zwischen 1945 und 1949 trug das ehemalige Flaggschiff auf dem Bodesee, die 1935 in Dienst gestellte MS Deutschland, den Sitznamen "Reine de la Nuit" – zu deutsch übersetzt "Königin der Nacht". Das Schiff lag damals in Konstanz, Ballveranstaltungen brachten dem Schiff diesen Namen ein. Seit 1970 hieß das Schiff MS Überlingen und fuhr als Ausflugsschiff der Deutschen Bundesbahn auf der Linie Konstanz-Überlingen. Die ehemalige MS Überlingen wurde 2006 verschrottet, doch die "Königin der Nacht" blüht weiter.