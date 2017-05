Überlingen Knapp 80-jähriger Exhibitionist an Bootssteg gefasst

Die Polizei hat einen nahezu 80-jährigen Mann aufgegriffen, der in Überlingen-Nußdorf wegen exhibitionistischer Handlungen aufgefallen war.

Wie die Polizei mitteilt, hielt er sich am Dienstag- und Mittwochnachmittag nackt auf dem Schiffsanlegesteg im Bereich der Straße Zur Forelle auf. Dort legte er Hand an sich, obwohl sich Kinder und weibliche Jugendliche am nahen Badestrand und teils in unmittelbarer Nähe des Stegs aufhielten.



Die Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, Kontakt zum Polizeirevier Überlingen unter Telefon 0 75 51/80 40.