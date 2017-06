Überlingen Kletterparcours der Realschule eingeweiht

Die Vorbereitungen zum 50. Jubiläum der Realschule Überlingen laufen auf Hochtouren. Fertig ist inzwischen der Kurzfilm zum Jubiläum.

Überlingen (eni) So eine Kletterlandschaft hätten sich sicher auch die Realschüler aus dem Jahr 1967 gewünscht – damals, als hier in Überlingen die erste Realschule unten an der Seepromenade an den Start ging. Rechtzeitig zur Feier des 50-jährigen Bestehens wurde am gestrigen Donnerstag der neu errichtete Kletterparcours eingeweiht. Der enorme handwerkliche und finanzielle Aufwand war nur zu bewältigen durch den Einsatz vieler Freiwilliger und großzügiger Sponsoren.

Die Baumstämme wurden kostenneutral vom Sägewerk Schechter in Owingen zur Verfügung gestellt. Klaus Wohlfahrt von der Firma Kreaholz in Frickingen konzipierte das Projekt, besorgte den Aufbau bis zur TÜV-Abnahme. Die Klassen 8c und 9e bearbeiteten unter Leitung ihres Techniklehrers Peter Gering die Hölzer, bauten teilweise mit auf und brachten den Hackschnitzel-Fallschutz ein, den die Stadt Überlingen zur Verfügung stellte. Für die farbige Gestaltung sorgte die Klasse 7a mit ihrer Klassenlehrerin.

Der ehemaliger Realschüler Ingo Wörner, heute Bauunternehmer und Gemeinderat für die FDP, schickte kostenlos Mannschaft und Gerät, um das Fundament auszuheben. Neben großzügigen Einzelspenden konnte ein weiterer Teil der Gesamtkosten, 3800 Euro, durch einen Sponsorenlauf der Schüler aus allen Klassen aufgebracht werden. Um die Geldgeber hatten sich die Schüler selbst gekümmert, die Sportlehrer der Schule organisierten dann im Stadion "Ob den Mühlen" den Wettlauf um möglichst viele Runden.

Derzeit laufen an der Schule die umfangreichen Vorbereitungen für das dreitägige Jubiläumsfest Anfang Juli auf Hochtouren. Es wird auch ein großes Ehemaligentreffen geben. Derzeit haben sich schon fast 400 Personen angemeldet (E-Mail: 50@rsue.de).