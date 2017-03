Überlingen Klassenspiel an der Waldorfschule: Das Theater mit der Millionennote

Klassenspiel an der Waldorfschule: Das Theater mit der Millionennote

Die Schüler der achten Klasse begeistern mit dem Stück „Plötzlich Millionär“ auf der Bühne der Freien Waldorfschule

Den beschwerlichen Weg vom Tellerwäscher zum Millionär muss Harry Adams nicht gehen: Stattdessen ist er vom einen auf den anderen Tag stolzer Besitzer eines Eine-Million-Pfundscheins. Ob sich damit alle Probleme des mittellosen jungen Mannes in Luft auflösen? Mit viel Humor und Ausdruckstärke begeisterten die Schüler der achten Klasse mit dem Theaterstück "Plötzlich Millionär" auf der Bühne der Freien Waldorfschule Überlingen.

Zurückgehend auf eine Erzählung von Mark Twain schildert das Bühnenstück die Geschichte des Harry Adams, der Opfer einer Wette wird: Zwei wohlhabende Lords händigen dem jungen Amerikaner einen Millionenschein aus. Hinter seinem Rücken wetten die beiden, ob er wohl einen Monat lang überlebe – ohne von der ihm überlassenen Pfundnote Gebrauch zu machen. Die anfängliche Euphorie Adams über den unerwarteten Reichtum mündet schließlich in die erschreckende Erkenntnis: „Das verdammte Geld macht alles kaputt!“

Innerhalb weniger Wochen gelang es den Schülern der achten Klasse, ein äußerst gelungenes Theaterstück auf die Beine zu stellen: Von den selbst gebauten Kulissen, der professionellen Beleuchtung, einem eigenen Orchester bis hin zu den passenden Kostümen im Stil der Fünfzigerjahre. Auch überzeugten die Schüler auf der Bühne mit einer beeindruckenden schauspielerischen Leistung. Unter der Regie von Claudius Hoffmann entstanden eindrucksvolle und mit komödiantischen Feingefühl gestaltete Szenen.

Das Orchester, bestehend aus Schülern der beiden achten Klassen, untermalte die unterhaltsame Stimmung – mit jazzigen Evergreens wie „Take Five“. Jeder Szenenwechsel wurde mit begeistertem Applaus begleitet, auch die humorvoll gestalteten Dialoge sorgten für spontane Lacher im Publikum. So amüsant, so berührend erzählten die Schüler die Geschichte um die Millionennote: Einlagen mit Tanz und Gesang rundeten das Schauspiel zu einem Theater, das den Zuschauern nicht nur als amüsante Komödie, sondern auch als ein berührender Abend in Erinnerung bleiben wird.