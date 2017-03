Überlingen Kinderschutzbund Überlingen löst sich auf

Nachfolger für den Vorsitz im Kinderschutzbund Überlingen wurden vergeblich gesucht. Jetzt hat sich der Verein aufgelöst.

Der Kinderschutzbund Überlingen hat sich aufgelöst – in der Hauptsache aus Gründen, mit denen heutzutage manch ein Verein zu kämpfen hat: Es finden sich keine Mitglieder, die bereit sind, Vorstandsposten zu bekleiden. Die bisherigen Vorsitzenden, das Ehepaar Mainewitsch, hätten den Vorstandsposten aus gesundheitlichen Gründen abgeben müssen, sagt Beisitzerin Cornelia Gross.

"Dabei hatten wir viele Mitglieder und auch Geld durch verschiedene Aktionen." Aber da sich niemand für den Vorstandsposten fand – auch nicht nach langer Suche – blieb nur die Auflösung des Vereins. "Es kommt auch noch dazu, dass der Zulauf der Leute, die uns um Hilfe gebeten haben, relativ gering war", sagt Cornelia Gross. Der Hilfebedarf habe sich einfach verändert: "Zum Beispiel gibt es ja mittlerweile an der Wiestorschule einen Förderverein, der viel macht und auch viel auffängt. Das gilt auch für die anderen Fördervereine an den anderen Schulen und für die Schulsozialarbeit. So was gab es früher nicht." Oft sei es auch so gewesen, dass der Kinderschutzbund in den Kindergärten anfragte, ob eine Familie Hilfe benötigt, die Leitung der Einrichtung aber aus Datenschutzgründen keine Namen herausgeben durfte. "Sie konnten unser Angebot nur an Leute weitergeben, von denen sie das Gefühl hatten, dass sie Hilfe benötigen. Aber für die ist die Hemmschwelle, auf uns zuzukommen, dann doch recht groß", erklärt Cornelia Gross. Dennoch gab es einige Familien, die der Kinderschutzbund betreut hat. "Viele von uns hatten jemanden, um den sie sich kümmerten", sagt die Überlingerin. "Und das machen wir auch weiter. Eine aus unserem Verein betreut um die zehn Familien und ich drei. Mit denen bleiben wir natürlich auch weiterhin in Kontakt und helfen. Man kann sich ja auch ohne Verein engagieren." Das Vereinsvermögen, über 5000 Euro, habe man an den Förderverein der Wiestorschule für Musikprojekte sowie die Musikschulen Uhldingen-Mühlhofen und Meersburg überwiesen. Der Kinderschutzbund hatte schon 2015, im Jahr seines 50-jährigen Bestehens, auf der Kippe gestanden und dringend nach Nachfolgern für den Vorstand gesucht.