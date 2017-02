Überlingen Keine Kostenbeteiligung an Salemer Schule

Der Gemeinderat lehnt eine Vereinbarung der Stadt zugunsten des Bildungszentrums Salem ab. OB Becker war mit dem Vorstoß zur freiwilligen Beteiligung in Überlingen gescheitert. Roland Biniossek spricht von gesetzlicher Lücke.

Seit das Menetekel der Schulsanierungen und der enormen Kosten immer sichtbarer über der Stadt und den Bürgervertretern steht, war im Rat mehrfach die Forderung nach einer finanziellen Beteiligung der Umlandgemeinden formuliert worden. Immerhin stellt Überlingen als Schulträger die Infrastruktur für eine große Zahl an auswärtigen Schülern bereit. Im vergangenen Schuljahr waren es am Gymnasium rund 45 Prozent, an der Realschule fast 52 Prozent, die aus den benachbarten Kommunen kamen.

Der Vorstoß der bisherigen Oberbürgermeisterin Sabine Becker mit einer Bitte um eine freiwillige Beteiligung hatte keinen Erfolg, die Kollegen lehnten einen Beitrag dankend ab. Wie langwierig und schwierig es ist, diese Forderung auf dem Rechtsweg durchzusetzen, hatte Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger mit dem Verweis auf gerichtliche Entscheidungen aus dem Jahr 2015 schon im Oktober 2016 deutlich gemacht. "Ein öffentliches Bedürfnis ist immer dann anzunehmen, wenn in den letzten 5 Jahren vor dem Gemeinderatsbeschluss, mit dem beschlossen wird, die Umlandgemeinden zu beteiligen, mehr als 50 Prozent auswärtige Schüler die Schule besuchen", nannte er einen entscheidenden Passus.

"Es gehe hier nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn"

Etwas überraschend kam vor diesem Hintergrund für manchen ein aktueller Antrag der Gemeinde Salem, die Stadt Überlingen und andere Kommunen an den Kosten für die Gemeinschaftsschule ihres Bildungszentrums zu beteiligen. Von den 259 im Oktober 2016 erfassten Schülern, kämen 130 aus dem Umland und 129 aus Salem. Unter den schulischen Einpendlern nach Salem sind auch zehn Überlinger. Wer weiß, dass im Vorjahr 375 auswärtige Realschüler und 399 Gymnasiasten die Überlinger Schulen nutzten, den kann kaum überraschen, dass der Gemeinderat den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Beteiligung am Betrieb und an den Kosten der Gemeinschaftsschule Salem ohne Gegenstimmen ablehnte.

"Es gehe hier nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn", erklärte OB Sabine Becker in ihrer letzten Sitzung. Doch Überlingen halte in der eigenen Gemeinschaftsschule eine ausreichende Zahl an Plätzen für seine Schüler vor. Becker: "Wir hätten diese offizielle Anfrage auch machen müssen, wenn wir in das Verfahren eingestiegen wären." Allerdings hätte sich die Stadt hier auf "sehr dünnem Eis bewegt", da die Quote auswärtiger Schüler nach derzeitiger Rechtslage zum Zeitpunkt eines Beschlusses fünf Jahre zuvor in Folge über 50 Prozent gelegen haben müsse. Das sei in Überlingen nicht der Fall gewesen, jedoch glaube Salem diesen Vorgaben zu genügen.

"Doch hier muss man jetzt irgendwie durch"

Ungeachtet dieser Tatsache begrüßte Roland Biniossek (Linke) den Vorstoß des Salemer Bürgermeisters Manfred Härle. Es könne ja nicht sein, dass es hier einen Wildwuchs an Schulzentren gebe. Auf der anderen Seite gebe es in Überlingen allein 51 Realschüler aus Salem. "Auf dieser Ebene kommen wir nicht voran", erklärte Biniossek und forderte eine kreisweite Lösung: "Es ist hier eine gesetzliche Lücke da." Im Kindergartenbereich gebe es schließlich diesen kommunalen Ausgleich. Bekräftigt wurde diese Einschätzung von Ulf Janicke (LBU/Grüne). "Doch hier muss man jetzt irgendwie durch", sagte Janicke. Die Fraktion habe allerdings ihren Landtagsabgeordneten (Martin Hahn, Anm. d. Red.) auch schon auf diese Problematik angesetzt.

Überrascht war Salems Bürgermeister Manfred Härle nicht, dass aus Überlingen wie auch den anderen Kommunen ein Njet kam. „Es war mir klar, dass auf der Basis der Freiwilligkeit hier keine Bereitschaft vorhanden ist“, sagt Härle. Er geht davon aus, dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme der Nachbarn bei der Gemeinschaftsschule vorliegen. „Das war der notwendige erste Schritt in dem vorgeschriebenen Verfahren. Wir werden dies weiter verfolgen und nun fordern, dass die Schulaufsicht tätig wird.“ “



Die Rechtslage

Zur Schulmitfinanzierung durch Umlandgemeinden hatte zuletzt das Verwaltungsgericht Stuttgart am 10. November 2015 ein Urteil formuliert, auf dem auch die Hinweise des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport vom 15. Juli 2016 basieren. Sie lauten: "Ein öffentliches Bedürfnis ist immer dann anzunehmen, wenn in den letzten 5 Jahren vor dem Gemeinderatsbeschluss, mit dem beschlossen wird, die Umlandgemeinden zu beteiligen, mehr als 50 % auswärtige Schüler die Schule besuchen. Handelt es sich um die Neueinrichtung einer Schule, muss eine Prognose getroffen werden." In einer Freiwilligkeitsphase müsse vom Schulträger versucht werden, mit Umlandgemeinden, die Schüler an die Schule entsenden, Vereinbarung abzuschließen. Erst nach einer Ablehnung könne durch einen Gemeinderatsbeschluss die Feststellung eines "dringenden öffentlichen Bedürfnisses" erfolgen.