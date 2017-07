Überlingen Keine 1000 Tage mehr bis zur Landesgartenschau

OB Zeitler und Geschäftsführer Leitner enthüllen eine Litfaßsäule mit Tagezähler auf der Überlinger Hofstatt. Zugleich wurde der offizielle Gartenschau-Song vorgestellt. "Die Jungs vom Bodensee" rufen "auf zu neuen Ufern".

Das geht schnell ins Ohr: "Auf zu neuen Ufern" heißt der Titel des offiziellen Landesgartenschau-Songs, der auf der Hofstatt Premiere feierte. Das Lied stammt von den "Jungs vom Bodensee", und nach einer geforderten Zugabe sangen die Zuhörer den Ohrwurm bereits mit.

Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler sprach davon, dem Ereignis Landesgartenschau allmählich näher zu kommen, "es wird Zeit, dass es jetzt jeder weiß". 1000 Tage sind es noch bis zur LGS, wie der Zeitmesser in der eigens dafür aufgestellten Litfaßsäule anzeigt. Und um dieses Ereignis gebührend zu feiern, gab es am Freitag ein großes Fest auf der Überlinger Hofstatt. Das Wetter spielte rechtzeitig mit und so freute sich auch Gerhard Hugenschmidt von BW-Grün, der aus Ostfildern an den Bodensee gekommen war, mit dem LGS-Team-Überlingen, den Freunden der Landesgartenschau, dem OB und vielen Stadträten und dem zahlreich erschienenen Publikum. Viele Kinder, die auf den Eiswagen warteten, wurden für ihre Geduld auch köstlich entlohnt. LGS-Geschäftsführer Roland Leitner ließ sich das Eis ebenfalls schmecken und bedankte sich bei den "Kollegen mit den kurzen Hosen", den Gärtnern und Mitarbeitern des Werkhofes für ihre tätige Mithilfe an der Organisation.

Leitner zerschnitt gemeinsam mit OB Jan Zeitler, Gerhard Hugenschmidt und Martin Richter von der LGS das rote Band an der Litfaßsäule, das Tages-Zähler und Wettbewerbs-Vorschläge bis dahin verhüllte. Zu den Klängen der "Jungs vom Bodensee" und der Rentnerband der Stadtkapelle konnten sich die Festgäste an der Säule über die LGS zum Beispiel über die Gartenstadt Überlingen informieren und erfuhren, dass dieses Projekt für Überlingen das Größte in den kommenden 50 Jahren sein werde.

Unter dem Motto: "Werde ein Teil der Landesgartenschau 2020" ist ein Fotowettbewerb ausgeschrieben, der insbesondere auch junge Menschen zur Teilnahme auffordert. Die schönsten oder originellsten Fotos von Überlingen sollen prämiert werden, der Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2018.

Die "Jungs vom Bodensee", Alex Tylla und Reiner Jäckle, kamen gut an, wie der Applaus zeigte, mit ihrem von Daniel Schrade und Reiner Jäckle eigens zur LGS komponiertem Song "Auf zu neunen Ufern". Im Andreas Gabalier-Stil in zünftigen Lederhosen sangen sie "und auch die Alten fühlen sich Jung" und das gefiel ihrem Publikum und dem Oberbürgermeister. Jan Zeitler forderte Zugaben und diesem Wunsch kamen "die Jungs" gerne nach, und der Ohrwurm wurde schon kräftig mitgesungen. Die Freunde der Landesgartenschau verliehen dem Fest in ihren knall-grünen Jacken die nötige Farbe und waren sehr zahlreich präsent. Die Bäckerei Diener bot wieder die bereits bekannten LGS-Krapfen an und Jung und Alt ließen es sich gut gehen und feierten bei herrlichem Sonnenschein mit einem bunten Fest den Beginn der letzten 1000 Tage vor dem Großereignis Landesgartenschau.