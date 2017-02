Überlingen-Deisendorf Katzedopeschliefer Disedorf: Frühschoppen mit tollen Jahrestagen

Pünktlich um 9.29 Uhr sind die Katzedopeschliefer Disedorf im Gasthaus Löwen zum 55. Fasnetfrühschoppen einmarschiert, teilt Narrenpräsident Roland Kretzer mit. Zwölf Programmpunkte versprachen ein buntes Allerlei.

Außerdem sollten beeindruckende Jahrestage gefeiert werden. So hatte Josef Freistetter dieses Jahr seinen 45. Auftritt in der Deisendorfer Bütt. Seit Jahren bringt er immer eine seiner Töchter mit, diesmal Carmen Schäfer. Narrenpräsident Kretzer würdigte das. Das Schwarzwaldstüble hatte ebenso ein Jubiläum. Seit 25 Jahren sorgen die Brüder Franz und Martin Brodmann für Lacher. Egal ob die reigschmeckten Narrenbaumschmückerwieber, die Jungs von der 28, Schein oder nicht sein, alle bedachten den Frühschoppen mit schönen Beiträgen.

Die Dopecats, sieben Stück an der Zahl, boten mit ihrem Tanz zwischen den Beiträgen ein abwechslungsreiches Bild. "Zeit für was warmes – Funken brennt" war ein eigens für diesen Tag arrangiertes Musikstück von Mark Oexle. Ortsvorsteher Martin Strehl trug einen Beitrag als Trumpparodie bei. Vermisst wurde jedoch Oberbürgermeister Jan Zeitler. Den Schluss des Frühschoppens setzten die Auras mit "Ob Krähe, schräge Vögel oder Federvieh, wo legt Eier, weiß der Geier". Passend dazu trugen sie ein Outfit mit langem Krähenschnabel. Narrenpräsident Kretzer dankte allen für die Unterstützung an der Fasnet und zum Teilortstreffen, das dieses Jahr an die 1000 Besucher an einem Sonnentag in Deisendorf erfreut habe, so Kretzer. Musikalisch umrahmt wurde der Frühschoppen durch den Musikverein Harmonie Lippertsreute.