Überlingen Katrin Gomeringer ist die neue Kassiererin der Alten Wieber Überlingen

Die 26-Jährige steht für die Verjüngung im Vorstand des Überlinger Narrenvereins. Fasnachtlich vorbelastet ist sie schon seit ihrer Kindheit.

Vor zwei Jahren kam sie zurück, bekam wieder Lust dabei zu sein. Und nun wirkt sie schon fest im Vorstand mit. So schnell kann es manchmal gehen. Katrin Gomeringer lächelt zufrieden, als sie über diese Ereignisse berichtet. Nachdem Elisabeth Ege vergangenes Jahr als Kassiererin des Überlinger Narrenvereins "Alte Wieber" aufhören wollte, wurde Gomeringer gefragt und prompt auch gewählt. "Für mich war klar, wenn ich gefragt werde, mache ich das auch", gibt die 26-Jährige unumwunden zu. Schließlich will sie so auch dazu beitragen, dass sich der Vorstand allmählich verjüngt.

Angeboten hat sich dieses Amt, denn berufliche Erfahrungen sind vorhanden. Katrin Gomeringer ist im Einkauf tätig. Trotzdem gibt es im Narrenverein noch Unterstützung von der Vorgängerin, zu der sie einen verwandtschaftlichen Bezug hat. Elisabeth Ege ist ihre Tante, nicht die einzige närrische Vorbelastung. "In meiner Familie sind alle närrisch", verrät die gebürtige Überlingerin, die mit drei Jahren erstmals als Altes Wieble mitgelaufen ist. Einige Zeit danach wollte sie eher "ungebunden" närrisch unterwegs sein und kehrte dem Narrenverein den Rücken; erst einmal. Nun wird quasi an die Anfänge angeknüpft. "Mir ist es wichtig, diese Tradition weiterzuführen, sie wachsen zu sehen, hierbei auch aktiv mitzuwirken", sagt die 26-Jährige. Man glaubt ihr jedes Wort und merkt dabei, dass Spaß und Geselligkeit garantiert nicht zu kurz kommen. Auch außerhalb der Fasnet treffen sich die Alten Wieber immer wieder, im Sommer auch gern mal im Ostbad, sonst einmal im Monat beim Stammtisch im Wirtshaus zum Gundele.

Hier können sich auch Interessierte und potenzielle neue Mitglieder einfinden, wirbt Gomeringer. "Kontaktieren kann man uns auch über unsere Homepage oder einfach indem man uns anspricht, zum Beispiel an der Fasnet", sagt Katrin Gomeringer und verkündet gleich danach eine Neuigkeit: "Erst vor wenigen Tagen haben wir beschlossen, dass wir am Fasnetssamschtig ab 19 Uhr im Kolpingheim bewirten werden." Im Hauruckverfahren wurde alles geregelt, auch Katrin Gomeringer als Vorstandsmitglied gefordert.

Und nach der Fasnet? Dann ist es erst mal gut, wenn der Alltag wiederkehrt. "Denn auch wenn die Fastnacht sehr schön ist, fünf sehr aktive Tage in Überlingen reichen", findet Katrin Gomeringer.