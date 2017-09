Überlingen Karl Böhler blickt auf 90 Jahre zurück

Der Überlinger Handwerksmeister und ehemalige Kommunalpolitiker feiert seinen runden Geburtstag. Der vom Sohn geführte Holzbaubetrieb besteht nunmehr in der vierten Generation.

Überlingen – In seinem Geburtshaus in der Friedhofstraße 20 feierte der erfolgreiche Handwerksmeister und geachtete Kommunalpolitiker Karl Böhler seinen 90. Geburtstag. In Vertretung des Oberbürgermeisters überbrachte Günter Hornstein die Glückwünsche der Stadt und die von Ministerpräsident Kretschmann unterschriebene Urkunde. Gesundheitlich geht es Böhler seit einigen Monaten nicht so gut, weshalb man ihn bei seinen Rundgängen in der Stadt und im Umland nicht mehr sieht. Doch geistig ist er hellwach und erinnert sich noch genau daran, wie sich die Stadt in den Jahrzehnten nach Kriegsende entwickelt hat.

Das Überlinger Urgestein ist Spross eines traditionsreichen Familienbetriebs, den sein Großvater 1876 gegründet hat. Als der Jubilar drei Jahre alt war, verstarb sein 43-jähriger Vater nach einem Unfall beim Holztransport. Seiner Mutter gelang es, die Schreinerei und Zimmerei mit Erlaubnis der Handelskammer Konstanz mit dem Meister Josef Beirer weiterzuführen, bis Karl Böhler nach Lehre und Meisterprüfung 1954 den Betrieb übernehmen konnte.

Dazwischen lagen die Kriegsjahre mit Reichsarbeitsdienst und der Meldung als Kriegsfreiwilliger zur Luftwaffe, um den Werbern der Waffen-SS zu entkommen. Im Mai 1945 kam er in Norddeutschland in amerikanische Gefangenschaft, nachdem er es geschafft hatte, durch beherztes Überqueren einer gesprengten Elbbrücke nicht in die Hände der Russen zu fallen.

Die Aufbauphase der 1950er Jahre brachte der Zimmerei einen zügigen Aufschwung. Stolz ist Karl Böhler auf seine Lehrlingsausbildung, die auch den guten Ruf des Betriebs begründete. 130 Lehrlinge hat er in seiner aktiven Zeit ausgebildet. Qualitätsarbeit zeichnete den Betrieb aus. Wenn er durch die Aufkircher Straße geht, kann er mit Genugtuung das Ergebnis der von ihm sanierten Fachwerkhäuser betrachten. Böhlers Credo: „Holz ist ein immer wieder nachwachsender Rohstoff, der viel stärker genutzt werden sollte.“ Nach Übergabe des Betriebs an Sohn Wolfgang besteht die Firma Holzbau Böhler nun in der vierten Generation.

Viele Überlinger kennen Karl Böhler als langjährigen Stadtrat und Mitglied bzw. Vorsitzenden des Bauausschusses. 42 Jahre lang war er zudem im Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Überlingen (BGÜ). Für die CDU saß er 32 Jahre im Gemeinderat, dazu hatte ihn Bürgermeister Anton Wilhelm Schelle gedrängt. Seine Rekordstimmenzahlen darf er sich allerdings selbst gutschreiben als bodenständiger und pragmatischer Kommunalpolitiker, der nicht nur viele Jahre dem Ältestenrat angehörte, sondern auch Ratgeber in mehreren temporär begrenzten Sonderbauausschüssen für Großprojekte wie das Krankenhaus, der Ufersammler/Promenade oder die Neugestaltung der Hofstatt war. Vom Gemeindetag Baden-Württemberg wurde er mit der Ehrennadel für langjährige Tätigkeit im Rat der Stadt ausgezeichnet.

Sein Engagement für die Landschaft und Kultur des Bodensees war für den Verschönerungsverein Überlingen Anlass, ihn zum ersten Ehrenmitglied im Verwaltungsrat zu ernennen. 52 Jahre lang war er nicht nur einfaches Mitglied, sondern auch Wegewart, der in dieser Zeit 190 rote Ruhebänke von Sipplingen bis zur Birnau betreute. Für Böhler war es ein Anliegen, Einheimischen und Gästen die Schönheit der Landschaft auf gewarteten Wanderwegen und Ruhebänken nahezubringen. Zu seinem Jahresprogramm gehörten daher viele Kilometer Kontroll- und Reparaturwege.

Dass er bald mal wieder mit seiner Lebenspartnerin Hannelore Hurm auf einer seiner Lieblingsbänke sitzen kann, das wünscht ihm der SÜDKURIER zu seinem Geburtstag.